Libella’s vertellen: dit willen vrouwen écht voor Valentijnsdag

Natuurlijk heeft het wat, zo’n zoetsappige kaart, levensgrote teddybeer of hartje van goedkope chocolade. Maar het is ook een beetje afgezaagd – net als het feit dat je elk jaar op een bepaalde datum geforceerd iets liefs moet doen voor je partner. Of toch niet? Acht Libella’s maakten de balans over Valentijnsdag op.

Nina: “Doe mij dit jaar maar een oppas voor ons zoontje van anderhalf. Wat we gaan doen als we het rijk voor ons alleen hebben? Slapen, haha. Volgend jaar graag weer hetzelfde, want nummer twee is onderweg. En anders vind ik een etentje of Favors, een kaartspel speciaal voor koppels, wel een geinig cadeau.”

Tosca: “Er staat genoeg op mijn ‘wil ik’-lijstje, dus ik kan altijd wel een cadeautje voor mezelf bedenken. Een vintage radio, bijvoorbeeld. Met een bos bloemen maak je me ook altijd blij. Maar mijn vriend en ik hebben afgesproken dat we niet aan Valentijnsdag doen. We vinden het commercieel. Bovendien koop je allebei waarschijnlijk toch meuk voor elkaar, omdat je het altijd last-minute nog even moet regelen en zo gauw niets kan verzinnen.”

Tara S.: “Alles met eten is goed. Uit eten gaan vind ik het leukst. Verder heb ik een draadloze stofzuiger gezien, daar heeft Tosca me maanden geleden al mee geïnfluenced. Nu moet ze mijn vriend nog zien te bereiken. Ik zou helemaal niet beledigd zijn als ik ‘m krijg. Mensen vinden het vast een stom, onfeministisch cadeau, maar ik beloof dat we ‘m allebei – heel geëmancipeerd – evenveel gaan gebruiken.”

Tara V.: “Ik vind een diner gezellig. Of een avondje in een of ander poepiesjiek hotel slapen, met een bad en champagne. ZONDER KINDEREN. Maar niet op 14 februari, want dat vind ik een wassen neus. Een volstrekt onromantisch kapitalistisch evenement. Ik schaam me dood als ik op Valentijnsdag in een restaurant kom. Dan krijg je een roos in je handen gedrukt en kijkt iedereen zo heel veelbetekenend naar je – blegh!”

Julia: “In principe vieren we Valentijnsdag niet. We doen liever iets leuks op een moment dat het ons uitkomt, in plaats van dat we het er op een doordeweekse dag tussen moeten proppen. Hij kan me blij maken met een etentje. Dan hebben we lekker tijd samen. En chocola. Heel cliché, maar dat kan ik ook waarderen. Als ik een toetje neem, kunnen we die twee zelfs combineren.”

Milou: “Ik vind het lief als mijn vriend iets tegenkomt wat hem aan me doet denken, om me daar vervolgens mee te verrassen. Dat hoeft niet op een vaste datum. Ik hecht bovendien meer waarde aan een dag die specifiek voor ons een speciale betekenis heeft. En mocht er een keer aanleiding zijn om me iets cadeau te doen, dan geef ik de voorkeur aan een avontuurlijke activiteit boven spullen – die heb ik namelijk al genoeg. Neem mij maar mee abseilen van de Euromast, of zo. Lijkt me enig.”

Bettina: “Eigenlijk vind ik alles wat met zorg en aandacht is gekozen leuk. Een sieraad, bijvoorbeeld. En dat hoeft niet duur te zijn. Anders een etentje in een restaurant dat ik ooit heb laten vallen onder het mom ‘daar wil ik nog eens heen’. Ook gezellig: een dagje weg naar de stad of sauna.”

Adeline: “De leukste bloemen die ik ooit kreeg, kwamen op 14 januari, toen mijn vriend dacht dat het al Valentijnsdag was.”

Inspiratie nodig om zélf iets te geven? Liefde gaat door de maag dus een perfect Valentijnsontbijt is áltijd een succes: