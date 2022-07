Libelle geeft maar liefst 267 zomerboeken weg

Koud drankje binnen handbereik, zonnebril (of leesbril) op en een van deze fijne boeken in de aanslag. Kortom: niet storen!

De operazangeres Operazangeres worden is Anna’s grote ambitie. Overdag krijgt ze les op het conservatorium, ’s avonds zingt ze in een hotelbar om de huur te kunnen betalen. Dan ontmoet ze Max, een succesvolle man die haar alles kan geven wat ze wil. Hij is echter ook veeleisend. Een heel gewoon leven, Imogen Crimp € 21,99 (Uitgeverij Cargo)

De keizersdochter Julia is het enige kind van keizer Augustus. Ze zegt wat ze denkt, houdt van provoceren, maakt verre reizen en frequenteert een literaire kring van geestverwanten. Een van hen is haar grote liefde Iullus Antonius. Hier worden echter snode plannen gesmeed tegen het keizerlijk regime... Portret van een omstreden en vergeten keizersdochter. Julia, Rosita Steenbeek € 23,99 (Prometheus)

De scheikundige In de jaren vijftig is het ongebruikelijk dat vrouwen tot de wetenschappelijke top behoren, maar Elizabeth Zott is een briljante scheikundige. Drie jaar later is ze een alleenstaande moeder en lijkt haar carrière voorbij. Dan wordt Elizabeth door een tv-producent ontdekt. Lessen in chemie, Bonnie Garmus € 20,99 (De Boekerij)

Excentrieke familie Het is 1916 en we ontmoeten de familie Aubrey. Vader Piers is journalist, moeder Clare is concertpianiste in ruste, ze hebben vier muzikale kinderen en nichtje Rosamund woont bij ze in. De excentrieke familie verkeert op de rand van de financiële afgrond, maar is ervan overtuigd dat kunst ze gaat redden. Deel 1 van de Aubrey-trilogie. De familie Aubrey, Rebecca West € 25,99 (Signatuur)

Nieuw begin Luise Dahlmann droomt van een eigen kruidenierswinkel en vooral van onafhankelijkheid, niet vanzelfsprekend voor een vrouw in 1953. Drie vrouwen zal ze daar steeds weer ontmoeten: Annabel von Thaler, de rijke doktersvrouw, de jonge student-verpleegkundige Helga Knaup en Marie Wagner, die uit Pruisen is gevlucht. Deel 1 van de Wondervrouwen-trilogie. Wondervrouwen – Alles wat je hart begeert, Stephanie Schuster € 20,- (Signatuur)

De geur van zeep Het is 1865. Hanna heeft in de zeepziederij van haar vader het vak geleerd en ontwikkelt in het geheim nieuwe recepten. Wat ze ook geheimhoudt is haar liefde voor Louis, de zoon van de dokter. Tot ze besluit te vechten voor haar relatie en haar droom: een eigen zeepmakerij. Deel 1 van de serie De vrouwen van de zeepmakerij. Het recept van dromen, Farina Eden € 19,99 (HarperCollins)

Taarten-koningin In Straatsburg openen de Tritschlers in 1890 hun droompatisserie, vlak bij hun grootste rivaal: de familie Picard. Ida Tritschler is vastbesloten de nieuwe taartenkoningin van de stad te worden. Daar zitten de Picards niet op te wachten. Tot overmaat van ramp wordt ze verliefd op zoon Lucien Picard. Deel 1 van de Patisserie-serie. De patisserie, Charlotte Jacobi € 21,99 (Xander)

Met hart en ziel Na de Eerste Wereldoorlog opent in Berlijn een ziekenhuis de deuren voor álle inwoners in plaats van alleen voor de elite. Dokter Louis Conradi en verpleegster Hanna Richer zetten zich daar met hart en ziel voor in. Maar dan grijpt de Spaanse griep om zich heen en winnen nationalistische stemmen aan kracht. Deel 1 van de Waldfriede-serie. Gloriedagen, Corina Bomann € 21,99 (Boekerij)

Lastige gasten 1926. Hotel Portofino verwelkomt aristocratische gasten voor een heerlijke zomer, maar eigenares Bella Ainsworth zit tot over haar oren in de problemen. Ze heeft een tekort aan personeel en de gasten zijn zeer veel-eisend. Het grootste probleem is echter dat haar sluwe echtgenoot achter haar rug een rampzalig plan smeedt. Hotel Portofino, J.P. O’Connell € 21,99 (Luitingh-Sijthoff)

Eerste en laatste keer In de zomer van 1959 gaan de Garrets voor het eerst en het laatst samen met vakantie. Mercy is voornamelijk bezig met schilderen, tot ergernis van haar man Robin. Hun tienerdochters lijken wel van een andere planeet te komen. Zoon David is vastbesloten om zijn familie te ontvluchten. Franse vlecht, Anne Tyler € 22,50 (Prometheus)

In Griekenland Vlak voor de Tweede Wereldoorlog groeien drie zussen op in een oud huis in de natuur net buiten Athene. Daar wonen ze met hun moeder, tante en groot-vader. Drie zomers lang delen en verbergen ze geheimen, worden ze verliefd, proberen ze de wereld van de volwassenen te begrijpen en uit te vinden wie ze willen worden. Drie zomers, Margarita Liberaki € 24,99 (Meulenhoff)

In Havana Iris Bailey krijgt een geweldige kans: de rijke socialite Nell Hardman vraagt of ze naar Havana komt om tekeningen te maken van de bruiloft van haar vader. Het is 1957 en Cuba staat aan de vooravond van de revolutie. Terwijl Iris haar hart verliest aan de getroebleerde fotograaf Joe, ontdekt ze dat iemand in de Hardman-familie een vreselijk geheim verbergt. Eiland van geheimen, Rachel Rhys € 21,99 (AW Bruna)

Las Vegas

Holly is na een aantal wilde jaren docent beeldende vorming en verloofd met perfecte John. Dan zet een trouwambtenaar alles op losse schroeven, want Holly blijkt al getrouwd te zijn. Dat was tien jaar geleden in Las Vegas, en de bruidegom is de laatste die ze ooit nog zou willen zien. Nu moet ze terug om dat op te lossen. Eens in je leven, Marijke Vos € 17,99 (HarperCollins)

Ruwe bolster

In de lieflijke omgeving van de Wildflower Ranch voelt Nate Roldan zich totaal niet thuis. Hij is een stoere vent, zit onder de tatoeages en maakt het liefst tochten op zijn motor. Maar Nate moest wel naar de ranch komen omdat hij zijn onlangs overleden vriend beloofde voor zijn zusje Olivia te zorgen. Wildflower Summer – In jouw armen, Kelly Moran € 15,99 (AW Bruna)

Verliefd op je bestie

Als tieners komen Amber en Lachlan in hetzelfde pleeggezin terecht en ze worden dikke vrienden. De verhuizing naar het schitterende Cornwall is het beste dat hen ooit is overkomen. Inmiddels zijn ze volwassen en is hun band sterker dan ooit. Maar Amber heeft een geheim: ze is verliefd op Lachlan, een echte rokkenjager die niet gelooft in relaties. De zomer van je leven, Jill Mansell € 21,99 (Luitingh-Sijthoff)

Liefde in showbizz

Holly is een succesvolle fotograaf die beroemdheden zo mooi mogelijk op de foto wil zetten. Ze wordt verliefd op Milan, die een hekel heeft aan de showbizzwereld omdat zijn jeugd is verpest door zijn beroemde vader. Daarom vertelt ze niets over haar werk. Als ze open kaart wil spelen, ontdekt ze dat haar werk niet het enige is dat tussen hen in staat. Uit onverwachte hoek, Tamara Haagmans € 17,99 (Luitingh-Sijthoff)

Webshop-drama

Lydia heeft een webshop. Om haar zelfvertrouwen te geven, stuurt haar beste vriendin Georgia via een nep-account positieve berichtjes. Dit gaat goed tótdat Lydia besluit deze anonieme klant in vertrouwen te nemen en uit de school klapt over Georgia en haar man. Georgia ontdekt dat ze te ver is gegaan. Zijn haar huwelijk en de vriendschap met Lydia nog te redden? Slechtste plan ooit, Jane Fallon € 19,99 (De Fontein)

Onbevlekte ontvangenis

Engeland 1957. De 39-jarige Jean Swinney woont in bij haar ziekelijke moeder en werkt voor de plaatselijke krant. Dan krijgt ze de opdracht om Gretchen te interviewen, die beweert een dochter te hebben gekregen als gevolg van een onbevlekte ontvangenis. Tot Jeans verbazing raakt ze bevriend met Gretchen – en wordt ze verliefd op haar man. Geluksmoment, Clare Chambers € 21,99 (De Fontein)