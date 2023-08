Libelle Leesclub: dít prachtige boek gaan we in september lezen

Iedereen kan gratis meedoen met de Libelle Leesclub. Je dient wel zelf het boek (of e-book) te kopen, maar je kunt het natuurlijk ook lenen in de bibliotheek.

Voordelen van de Libelle leesclub

Als je lid wordt van een leesclub word je uitgedaagd om boeken te lezen die je misschien snel zelf uit zou kiezen. Dat kan heel leuk en interessant uitpakken. Verder fungeert de gedeelde passie voor boeken als een ijsbreker. Je hebt een gemeenschappelijk gespreksonderwerp, wat jou en de deelnemers helpt om snel een gevoel van vertrouwen en vriendschap op te bouwen. Leesclubs bieden een veilige ruimte waarin mensen zich vrij voelen om gedachten en gevoelens te delen over literatuur en het leven in het algemeen.

In september lezen we...

Het boek van september

In september lezen we de roman Naar zachtheid en een warm omhelzen van Adriaan van Dis.

In dit boek wordt een negenjarige jongen tijdens een inzinking van zijn door oorlogsherinneringen gekwelde vader opgevangen in het huis van zijn grootouders. Daar ziet hij hoe zijn grootmoeder ‘Ommie’ zich steeds meer verzet tegen haar dienende rol. Het is in die tijd erg dapper om zo in te gaan tegen de barse grootvader. De jongen kijkt naar haar op en overwint dankzij haar zijn angsten. Er ontstaat er een mooie, hechte band tussen de jongen en Ommie.

In dit persoonlijke en ontroerende boek vertelt schrijver Adriaan van Dis over het leven van Ommie en die ene ingrijpende zomer. Dit doet hij op een verrassende wijze waarin hij steeds switcht tussen het heden en het verleden.

Leuk nieuwtje over de Libelle Leesclub in september

Extra leuk: in september bespreken we het boek ook met de auteur, Adriaan van Dis, zelf. Dus houd deze pagina in de gaten!

Schrijf je in!

Word lid van de Libelle Leesclub

Om gemotiveerd te blijven tijdens het lezen, adviseren we je om (gratis) lid te worden van de Facebook-groep Libelle Leest. Dit wordt ook wel ons ‘clubhonk’ voor komend jaar genoemd. Het is nu al een groot succes. Hier delen we namelijk grappige, fascinerende, interessante weetjes over het boek en de schrijver gedurende de maand september.

En hoe leuk is het om samen met je medeclubgenoten te sparren over het boek en elkaar beter te leren kennen? Aan het einde van elke maand mogen alle leden stemmen op het volgende boek. Je hebt dus zelf invloed op wat we gaan lezen.

Geen Facebook?

Niet getreurd, want ook dan kun je meedoen. Houd gewoon Libelle.nl in de gaten, want ook daar zullen we aan het begin van elke maand delen welk boek we lezen en aan het einde van de maand laten weten wanneer de bespreking is.

Vergeet ook niet regelmatig voor te lezen aan je (klein)kinderen. Hoe belangrijk (voor)lezen is vertelt Angela Esajas (Leraar van het jaar 2021) je in deze video. Dit doet ze samen met Lector Onderwijsinnovatie en ICT Anneke Smits én basisschoolleraar en TikTokker Erwin van der Land:

