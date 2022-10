Libelle legt uit: dit is waarom er zoiets als herfstvakantie bestaat

Voor de oorsprong van de herfstvakantie gaan we zo’n 100 jaar terug in de tijd.

Aardappelvakantie

Tussen 1900 en 1940 werd er al herfstvakantie gehouden. Dit werd destijds aardappelvakantie genoemd. In het najaar kregen de kinderen landbouwverlof van school. Het verlof werd gebruikt om de kinderen aardappelen te laten rapen op het land van hun vader of van een landbouwer in de omgeving.

Landbouwverlof

Hiermee verdienden de kinderen aardappelen of geld. In de Leerplichtwet die in 1900 werd ingevoerd stond dat er voor 6 weken per jaar landbouwverlof kon worden aangevraagd. Dit gold voor kinderen van 10 tot 13 jaar.

6 weken vrij

De 6 weken werden vaak verdeeld in 3 weken in de zomer, waarin de kinderen vaak aren raapten en andere karweitjes deden, en 3 weken in de herfst voor de aardappelen.

Kinderarbeid

De herfstvakantie die de kinderen destijds hadden, was dus een stuk minder plezierig dan tegenwoordig: er moest vooral gewerkt worden.

Er kwam meerdere keren kritiek op het landbouwverlof. Een verbod op kinderarbeid kwam in 1908 ter sprake. In 1914 werd het landbouwverlof verkort en in 1922 ging de minimumleeftijd van 10 naar 11 jaar. Maar het duurde nog tot 1959 toen het landbouwverlof helemaal werd opgeheven, al werd er toen al niet veel gebruik meer van gemaakt.

Bron: Encyclopedie van Zeeland