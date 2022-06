Libelle Legt Uit: dít is waarom we Pinksteren vieren

Wedden dat veel mensen in jouw omgeving dit niet weten?

Wanneer is Pinksteren?

Met Pinksteren wordt de uitstorting van de Heilige Geest herdacht. Het is de 49e dag ná Pasen of volgens een andere definitie - de 50e dag ván Pasen.

Welk verhaal hoort bij Pinksteren?

Het Bijbelse verhaal gaat als volgt. Na de dood van Jezus op Goede Vrijdag en zijn verrijzen op Pasen bleef hij nog 40 dagen lang bij zijn leerlingen, ook wel discipelen genoemd. Jezus legde ze uit waarom hij was gestorven.

Op de 40e dag van Pasen, op Hemelvaart, werden de volgelingen alleen gelaten. Jezus beloofde dat hij de Geest van God, de Heilige Geest, nog eens zou sturen om hen te helpen en hen kracht te geven in hun geloof. Tien dagen later, 50 dagen na Pasen dus, gebeurde dat.

Vaker naar de kerk

Maar waarom we nou vrij hebben op pinkstermaandag? De maandag die volgt op Pinksteren, ook wel Tweede Pinksterdag, is een vrije dag in veel Europese landen en sommige Afrikaanse landen.

De katholieke kerk heeft zich in de middeleeuwen flink ingespannen om extra feestdagen te koppelen aan de belangrijkste christelijke feestdagen. De kerkelijke viering van de belangrijkste feesten (Kerstmis, Pasen en Pinksteren) duurde in sommige streken vroeger zelfs 8 dagen. Het stelde mensen in staat nog vaker naar de kerk te gaan.

Nog een dag extra

In 1815 kwam er een wet die van Tweede Pinksterdag officieel een feestdag maakte (net als van Tweede Paasdag en Tweede Kerstdag). In de Zaanstreek en Zeeland pakken ze extra uit: daar wordt nog steeds een 'Derde Pinksterdag' gevierd. Nog een (beetje jammer) feitje: de eerstvolgende officiële feestdag is pas weer rond de kerstdagen.

Kaartjes

Met name in de vroege middeleeuwen was Pinksteren een zeer belangrijk christelijk feest. Het ging toen gepaard met een week van verplichte rust - die bekend staat als de 'Heilige Geestweek'. Tot de standaardrituelen behoorden vroeger het loslaten van duiven in de kerk en het strooien van blaadjes van pioenrozen. Tot in de 20e eeuw was het verder gebruikelijk om elkaar een pinkstergroet (bijvoorbeeld in de vorm van een wenskaart) te sturen.

Bron: Quest. Beeld: iStock