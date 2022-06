Libelle legt uit: heb je minder slaap nodig in de zomer?

Volgens slaapdeskundigen heeft een mens namelijk een vast aantal uur slaap nodig, hoeveel dat precies is, is voor iedereen verschillend. Voor de een is een nacht van zes uur voldoende, een ander moet echt negen uur ‘maken’ voordat-ie uitgerust is. Pas als je uit jezelf, dus zonder wekker, uitgeslapen wakker wordt, krijg je voldoende slaap.

Melatonine en cortisol

Omdat het in de zomer ’s ochtends sneller licht is, kan het wel vóélen alsof je wakker en uitgeslapen genoeg bent - ook na een heel korte nacht. Dat heeft te maken met hormonen, namelijk het slaaphormoon melatonine en het waakhormoon cortisol. Melatonine maakt ons slaperig en cortisol houdt ons wakker. De aanmaak van melatonine begint wanneer het donker wordt en gaat de hele nacht door. Zodra het weer licht begint te worden komt de productie van cortisol op gang, wat de hele dag doorgaat.

Aangezien het in de zomer vaker de hele dag heel licht is, maakt je lichaam meer cortisol aan en pas later melatonine. Gevolg: je merkt niet zoveel van dat slaaptekort, maar je hebt het wel.

Slaap inhalen

Het kan verleidelijk zijn om in de zomer laat naar bed te gaan, maar slaaptekort haal je niet in. En dat kan vervelende gevolgen hebben voor je gezondheid. Bij Jinek noemde slaapcoach Els van der Helm het slaapgebrek zelfs ‘het nieuwe roken’. Een tekort aan slaap is veel ongezonder dan we denken. Let er dus op, zeker in de zomer.

Bron: mensengezondheid, dokterdokter, thuisarts, Jinek