Libelle Legt Uit: hoe duurzaam is een bosje bloemen?

Duurzaam is het toverwoord van nu, maar soms weet je gewoon niet waar je moet beginnen. Want wat zijn nou eigenlijk duurzame keuzes? Libelle stelt iedere week een duurzaamheidsvraag aan het platform hetkanWEL, voor een groener, eerlijker en leuker leven. Deze week: hoe duurzaam is een bosje bloemen?

Wyke Potjer Getty Images/iStockphoto

Een verjaardag, een etentje, een collega die vertrekt, een diploma-uitreiking of moederdag: er zijn volop gelegenheden waarop we in Nederland een bloemetje meenemen. Hoe duurzaam een gemiddeld boeket is? Dat hangt af van een aantal factoren: het soort bloemen, het seizoen, de manier waarop ze worden gekweekt en natuurlijk de plek waar dat gebeurt.

Waar komen je bloemen vandaan

Laten we met dat laatste beginnen. Wie in deze tijd van het jaar een rondje door de bollenstreek fietst, wordt getrakteerd op prachtig gekleurde velden vol bloemen die jaarlijks duizenden toeristen aantrekken. Want als je in hét bloemenland bent, is dit the place to be. Meer dan 5% van onze landbouwbedrijven produceert dan ook bloemen. En Aalsmeer is ’s werelds grootste bloemenveiling.

Dat betekent nog niet dat alle bloemen die bij ons op tafel staan ook daadwerkelijk uit Nederland komen. De meeste bloemen die in Nederland worden gekweekt, zijn namelijk bestemd voor de export. Een groot deel van de bloemen die we hier in de winkel kopen, komt uit landen als Kenia, Ethiopië of China.

Dat zorgt voor veel vliegbewegingen met bijbehorende CO2-uitstoot. Daarnaast worden er veel bestrijdingsmiddelen gebruikt, want als de bloemen naar het buitenland gaan, is het niet de bedoeling dat de insecten meeverhuizen. Er mag dus geen enkel beestje op de planten aanwezig zijn en er mogen ook geen verkleurde plekjes of rafelranden te zien zijn: het gaat hier immers om de sier.

Bloemen uit Nederland

Toch betekent dit niet dat Nederlandse bloemen voor de binnenlandse markt per se duurzamer zijn. Veel bloemen worden hier - zeker tijdens de koude maanden - in verwarmde kassen gekweekt. Hierdoor is de milieu-impact van 11 rozen uit Afrika gelijk aan één roos uit een Nederlandse kas. Dat heeft te maken met de grote hoeveelheid energie die er nodig is om die kassen te verwarmen en te verlichten.

Is er dan helemaal geen duurzaam bosje bloemen te krijgen? Jawel hoor. Bloemen uit de volle grond in Nederland, die van de biologische kweker komen bijvoorbeeld. Of bloemen die je zelf plukt in een biologische pluktuin, ook leuk. Biologische kwekers gebruiken geen pesticiden en dat maakt de bloemen geschikt als buffet voor bijen en andere insecten, ook niet onbelangrijk.

De verschillende soorten bloemen

Ook het soort bloemen in je boeket kan een groot verschil maken wat betreft de milieu-impact. Zo is de roos de meest vervuilende bloem, maar ook de hortensia en de orchidee scoren niet best. In de winter, als er niet veel bloeit in ons land, kun je het beste kiezen voor een bosje tulpen. Terwijl in de zomermaanden bloemen als vrouwenmantel, akelei, duizendschoon, aster, korenbloem een dahlia een milieuvriendelijke keuze zijn. Ook de Nederlandse zonnebloem, gladiool, guldenroede, lelie en chrysant zijn een goede keuze voor het klimaat - als ze tenminste in het seizoen zijn. Daarvoor heeft Milieu Centraal een handige kalender gemaakt.

Conclusie

Bloemen uit een verwarmde kas en geïmporteerde bloemen zijn vanwege de afgelegde afstand niet zo duurzaam, net als bloemen waarbij bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Als je kiest voor een bos biologische bloemen uit de volle grond in Nederland die in dat seizoen bloeien, dan maak je een duurzame keuze. Je kunt ook naar een pluktuin gaan of bij-vriendelijke, biologische en inheems bloemen in je eigen tuin zaaien. En als je je bosje bloemen vervolgens goed verzorgt, doe je er langer mee en dat is altijd duurzaam.