Libelle Legt Uit: hoe duurzaam is kleding van gerecyclede PET-flessen?

Duurzaam is het toverwoord van nu, maar soms weet je gewoon niet waar je moet beginnen. Want wat zijn nou eigenlijk duurzame keuzes? Libelle stelt iedere week een duurzaamheidsvraag aan het platform hetkanWEL, voor een groener, eerlijker en leuker leven. Deze week: hoe duurzaam is kleding van gerecyclede PET-flessen?

Wyke Potjer Pexels

hetkanWEL: “Laten we eerst eens beginnen bij het materiaal. PET is een afkorting voor polyethyleentereftalaat (je snapt meteen waarom het wordt afgekort). Dit is een kunststof, dat onder andere wordt gebruikt voor het maken van PET-flessen (bekend van frisdrank), maar ook voor textielvezels. Polyester, dat je veel terugvindt in kleding, wordt bijvoorbeeld van PET gemaakt.

Microplastics

Het probleem met kunststof in kleding is dat het microplastics afgeeft. Dat geldt uiteraard ook voor kleding van gerecycled PET. Bij het dragen komen de kleine plasticdeeltjes in de lucht terecht en in je luchtwegen. En als je de kleding wast, komen de microplastics in het water terecht, waar ze moeilijk uitgefilterd kunnen worden. Volgens een rapport van de Plastic Soup Foundation kunnen microplastics chronische ontstekingen in de longen veroorzaken en voor darmproblemen zorgen. Zo’n 30% van de microplastics die in onze zeeën wordt aangetroffen, komt uit kleding.

Kleding van materialen als polyester, nylon, viscose, lyocell, elastan, fleece, imitatiebont of nepleer zou je om die reden eigenlijk moeten mijden.

Gerecycled PET

Helaas is kunststof in kleding niet altijd te vermijden. Zo móet regenkleding waterafstotend zijn en dan kom je toch al snel uit bij plastic. Bij enkele fast-fashionmerken worden tegenwoordig regenjassen verkocht die zijn gemaakt van gerecyclede PET-flessen. Nu zijn we absoluut fan van betaalbaar, maar niet van fast-fashionmerken die vaak mens- en milieuonvriendelijk produceren. Zijn gerecyclede PET-flessen dan de meest duurzame optie? Ja, zou je zeggen. Want elk stuk plastic dat gerecycled wordt, belandt niet op de grote afvalhoop. Bovendien is gerecycled plastic van dezelfde kwaliteit als nieuw plastic, alleen is er voor de productie 59% minder energie nodig, wat volgens de Britse organisatie WRAP tot 32% minder CO2-uitstoot leidt. Ook worden er geen nieuwe grondstoffen gebruikt voor gerecycled plastic.

Toch zijn er ook tegenargumenten te bedenken. Zo kun je PET niet eindeloos recyclen. Uiteindelijk wordt het minder sterk, waardoor het alsnog gemengd moet worden met nieuw plastic. Bovendien zou het recyclen van plastic ertoe kúnnen leiden dat mensen eindeloos PET-flessen blijven gebruiken, omdat het toch wordt hergebruikt (en dus niet schadelijk is voor het milieu). En hoewel er dus veel minder energie nodig is om het gerecyclede PET te produceren dan voor nieuw plastic, is dat nog steeds veel meer dan voor de productie van natuurlijke materialen als hennep, wol en zelfs katoen – zo stelde het Stockholm Environment Institute.

Conclusie

Kies bij voorkeur voor kleding van natuurlijke materialen zonder plastic. Voor die regenjas mag je een uitzondering maken, maar kies dan voor een duurzaam merk met gerecyclede PET. En probeer kunststof kleding zo weinig mogelijk te wassen, dat scheelt al iets aan microplastics in het milieu.”