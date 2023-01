Libelle Legt Uit: hoe duurzaam is online shoppen?

Duurzaam is het toverwoord van nu, maar soms weet je gewoon niet waar je moet beginnen. Want wat zijn nou eigenlijk duurzame keuzes? Libelle stelt iedere week een duurzaamheidsvraag aan het platform hetkanWEL, voor een groener, eerlijker en leuker leven. Deze week: hoe duurzaam is online shoppen?

Wyke Potjer Pexels

Een drukke agenda. Regen. Kou. Een slechte planning. Er zijn genoeg redenen te bedenken om je kleding of spullen online te kopen. Met een paar clicks heb je last minute toch nog dat verjaardagscadeautje in huis of die glitterjurk voor dat feestje. Hoe duurzaam dat is? Op die vraag is geen eenduidig antwoord te geven, maar we wagen toch een poging.

De kilometers

Te beginnen bij de kilometers, want hoe je het ook wendt of keert: al die producten die we consumeren moeten óf van een opslagplaats naar ons huis gebracht worden óf we gaan ze zelf halen in een winkel. Hoe we dat aanpakken, maakt nogal verschil voor de voetafdruk van je aankoop.

Zo zorgt een spoedbestelling, die nog dezelfde dag bezorgd wordt, ervoor dat een chauffeur niet de meest efficiënte route kan rijden. Dat leidt tot extra kilometers en dus extra uitstoot. Niet thuis zijn als je pakketje bezorgd wordt, heeft hetzelfde effect omdat de chauffeur in sommige gevallen nog eens moet terugkomen.

Dit kan je allemaal ondervangen door niet voor spoed te gaan en je pakket bij een afhaalpunt te laten bezorgen waar je het lopend of met de fiets ophaalt. Dus niet met de auto. Ook het aannemen van de pakketjes van je buren is heel groen – en sociaal natuurlijk.

De retouren

Dan de retouren. Vaak bestellen we ‘voor de zekerheid’ hetzelfde item in verschillende kleuren en maten. Ongeveer 40% van de bestelde kleding en 60% van de bestelde schoenen gaat retour.

Geen vuiltje aan de lucht zou je zeggen, behalve dan misschien letterlijk door die extra kilometers die voor fijnstof en CO2-uitstoot zorgen. Er zit echter nog een addertje onder het gras: 4 procent van die geretourneerde spullen wordt vernietigd, omdat dit goedkoper is dan controleren, schoonmaken en weer netjes inpakken voor de volgende klant. En een ander deel wordt in grote partijen opgekocht en naar het buitenland verscheept, wat nogmaals voor CO2-uitstoot zorgt.

Kleding kopen is daarom bijna altijd duurzamer in een fysieke winkel, omdat je het dan kunt passen. Als je ook nog eens op de fiets of lopend gaat, ben je helemaal groen bezig.

De verpakkingen

Dan de verpakkingen, want spullen die je online bestelt komen altijd in plastic zakjes of kartonnen dozen die opgevuld worden met bubbeltjesplastic. Dat zorgt voor een grote berg afval én het vervoer van veel loze ruimte of lucht. Gelukkig zijn er steeds meer bedrijven die hierop letten door gerecyclede materialen te gebruiken en dozen precies op maat te maken.

Conclusie

Het kopen van kleding kun je beter in een fysieke winkel doen, maar bij een boek dat door de brievenbus past, maakt het niet zoveel uit. Wil je online shoppen, let er dan op dat je thuis bent als je pakket wordt afgeleverd of dat het ergens bezorgd wordt waar je het lopend of met de fiets kunt ophalen. Plaats géén spoedbestellingen én doe je research, zodat je zo weinig mogelijk retour hoeft te sturen. Ga je fysiek shoppen: neem dan niet de auto. En tot slot: koop gewoon veel minder. Want het beste wat je voor het klimaat kan doen, is nog altijd consuminderen.