Libelle Legt Uit: hoeveel geld geef je op een bruiloft?

Volgens de etiquette is het eigenlijk helemaal niet de bedoeling dat een bruidspaar om een envelopje vraagt op de grote dag. Het grootste ‘probleem’ met een envelopje is dat het bruidspaar letterlijk kan zien hoeveel geld je aan hen geeft en dat kan mensen nog weleens in verlegenheid brengen omdat het ontzettend veel óf juist misschien wat weinig is.

Hoeveel geld ‘hoor’ je te geven op een bruiloft?



Daarnaast is het gewoonweg niet helemaal duidelijk wat voor bedrag je nu ‘hoort’ te geven op een huwelijksfeest. Het is immers (nog) geen gevestigde huwelijkstraditie. Geld vragen bij een huwelijk is helemaal iets van nu en bijna niemand heeft nog traditionele verlanglijsten bij een warenhuis of servieszaak klaarliggen. Want tja, de meeste bruidsparen zitten niet meer te wachten op soepterrines en botervloten van een peperduur servies, om maar wat te noemen. Die hebben liever een bijdrage voor bijvoorbeeld de huwelijksreis. En eigenlijk snappen we dat wel.

Drie categorieën

Aan de hand van verschillende discussies op het internet worden bruidsparen eigenlijk in drie categorieën onderverdeeld:

Collega's en kennissen Vrienden en familie Naaste familie en beste vrienden

Nu hoort er bij geen enkele categorie een vast bedrag. Het gaat er natuurlijk op de eerste plaats om wat je zelf kunt missen. Daarnaast heb je misschien al veel investeringen gedaan in de bruiloft (denk aan een vrijgezellenfeest, een tripje naar het buitenland of een geheel nieuwe outfit omdat de dresscode daar om vroeg).

Collega’s en kennissen



Over het algemeen is men het er op het internet over eens dat je collega’s en kennissen een bedrag schenkt tussen de € 20,- en € 40,-. Die kosten hangen weer af van of je in je eentje komt (dan kun je gerust € 20,- geven) en of je bijvoorbeeld alleen voor het feest uitgenodigd bent, of ook op andere momenten van de dag.

Familie en vrienden



In de volgende categorie wordt vaak al iets meer geschonken. Vrienden en familie krijgen van de meeste mensen tussen de € 35,- en € 50,- of soms nét iets meer als je het bijvoorbeeld als koppel schenkt terwijl je ook nog eens daggast bent.

Naaste familie en beste vrienden



Tenslotte krijgen beste vrienden en naaste familie van de meeste mensen tussen de € 50,- en de € 150,-. Daar zit nog wel een groot verschil tussen, vind je niet? Dat komt omdat sommige mensen aangeven dat ze bijvoorbeeld al de uitnodiging ontworpen hebben, de bruidsmake-up hebben gedaan of anderzijds al een tijdrovende rol vervuld hebben voor de bruiloft. Het bruidspaar verwacht vaak dan niet dat je ook nog eens met een flink geldbedrag aan komt zetten.

10%-regel

Er is daarnaast ook nog de 10%-regel. Volgens weddingplanner Trish Simitakos moet je aanhouden wat je zelf verdient. Zij raadt aan 10% te berekenen van wat je wekelijks bruto binnenkrijgt. Dus stel: je verdient bruto € 2.500,- per maand. Dat is € 625,- per week. Als je dan 10% berekent, betekent het dat je € 62,50 geeft.

Conclusie



Belangrijk punt en tegelijkertijd de conclusie blijft: geef vooral wat goed voelt en wat je je kunt veroorloven, ook als dit bedrag (veel) lager uitvalt dan de bovengenoemde richtlijnen. Het bruidspaar heeft je tenslotte uitgenodigd omdat ze je er graag bij willen hebben en niet omdat je met een envelopje aan komt zetten.

Bron: Trouwplannen.nl, Bruiloftinspiratie en InfoNu.nl