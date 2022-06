Libelle Legt Uit: In welke volgorde breng je huidverzorging aan?

Je moet gelukkig helemaal niks, maar onderstaande is wél een handig handvat om te gebruiken als je graag het beste uit jouw producten wil halen.

De ideale volgorde voor huidverzorging

Jezelf optisch jonger en frisser smeren kun je leren, maar het is begrijpelijk dat je je in de drogisterij of parfumerie geen raad meer weet. Met zoveel crèmes, serums en exfolianten zie je door de bomen al snel het bos niet meer. Om nog maar te zwijgen over de vaak hoge prijskaartjes van deze producten.

Er is helaas niet één product dat alles kan. Hieronder het lijstje met ‘de ideale routine’ - dat we expres tussen aanhalingstekens plaatsen - en hoe je het naar wens kunt tweaken. Dit handige geheugensteuntje kun je in het vervolg gebruiken als smeerwijzer:

Stap 1: gezichtsreiniger

Begin en eindig de dag allereerst met het reinigen van je gezicht. En nee, alleen een beetje water is niet voldoende - al is het beter dan niets. Een reiniger verwijdert make-up resten, zweet, vuil en stof. Make-up dragers merken dat ze soms zelfs twee keer moeten reinigen voordat alles verwijderd is. Je kunt de cleanser met je handen aanbrengen of met een speciale reinigingsborstel.

Een goede gezichtsreiniger hoeft overigens niet duur te zijn, zo lang je huid na gebruik maar niet trekkerig aanvoelt. Deze zogenaamde cleansers komen in allerlei varianten. Afhankelijk van je huidtype kun je gaan voor een gel of foam (gecombineerde tot vette huid), balsem (alle huidtypen) of een crème (droge huid).

Aanraders: Paula’s Choice Calm Cleanser (€ 27,-) voor gevoelige huidjes die snel trekkerig aanvoelen of onrustig worden en de Ceravé reinigers (deze is € 8,76), een goede betaalbare optie.

Stap 2: toner

Laat je niet misleiden. Als je voor het eerst een toner gebruikt, voel en zie je misschien niet zo snel verschil zoals bij een crème. Een toner (niet te verwarren met een lotion of tonic) laat je huid er jonger, frisser en gladder uitzien. Vooral als het antioxidanten en huidherstellende ingrediënten bevat. Daardoor is een toner meer dan een frisse oppepper voor je huid. Doe een beetje op een (herbruikbaar) wattenschijfje, breng het aan op je gezicht, vermijd hierbij de huid rondom de ogen, et voilà.

Afhankelijk van je huidtype en het soort toner, helpt het grove poriën en overtollig talg verminderen (bij de vette huid) of haalt het roodheid en schilfers weg (bij de droge huid). Probeer deze toner met hyaluronzuur (€ 32,-) van Paula’s Choice bij de droge tot normale huid of deze kalmerende toner van Dr. Jetske Ultee (€ 38,-) voor een normale tot vette huid. Deze twee producten zijn alcoholvrij, waardoor ze je huid niet uitdrogen.

Stap 3: exfoliant

Je hebt scrubs en exfolianten, maar niet iedereen is op de hoogte van de verschillen. In het badkamerkastje van Jetske Ultee komen wel exfolianten voor, maar géén scrubs voor het gezicht. “De huid van je gezicht is hier te gevoelig voor. Met scrubben schraap je lichtjes over de huid, waardoor je je huid kunt beschadigen. En een beschadigde huid is gevoeliger voor onrust, bacteriën en vochtverlies.”

Exfoliëren is de snelste manier om je huid weer een gezonde glans te geven. “Een goede exfoliant doet ook wel wat meer dan alleen dode huidcellen losmaken, je zorgt meteen voor een goede vochtbalans”, vertelt ze. “Ik gebruik zowel salicylzuur (BHA) als glycolzuur (AHA).” Beide helpen rimpels en fijne lijntjes verminderen. Afhankelijk van de exfoliant helpt het (extra) bij zonneschade, onzuiverheden, verstopte poriën en de (acne)gevoelige huid.

Voordat het je begint te duizelen: bij een gecombineerde tot vette huid heb je voornamelijk baat bij een BHA, de droge en gevoelige huid gedijt goed bij AHA. Dit product is niet schadelijk voor de huid, maar dien je wel op te bouwen. Begin bijvoorbeeld met twee keer per week en bouw het op tot je de juiste frequentie voor jou hebt gevonden. Sommige mensen gebruiken iedere dag een exfoliant, maar dat betekent niet direct dat jouw huid het ook nodig heeft.

Een lotion breng je aan op een watje en vervolgens op je gezicht. Vermijd hierbij de huid om de ogen. Voor een exfoliant in de vorm van een gel of crème gebruik je je vingertoppen.

Stap 4: treatment

Een treatment, serum of een booster. Je kunt het beestje vele namen geven, maar de werking is ‘simpel’. Het geeft je huid net iets extra’s. Dit is het moment in de routine om bepaalde huidproblemen aan te pakken. Is je huid dof en heb je last van zonneschade? Gebruik dan een vitamine C serum of een product met azelaïnezuur. Heb je een onzuivere, verstopte huid? Dan is een treatment met niacinamide je redder in nood. Bij een huid die snakt naar hydratatie ga je aan de slag met hyaluronzuur of retinol, afhankelijk van je leeftijd. Zo is er voor ieder ‘probleem’ een passend ingrediënt te vinden.

In deze categorie zijn vele aanraders. Laat je adviseren bij Paula’s Choice of Dr. Jetske Ultee. Goedkopere, maar ook goede producten vind je onder andere bij Vichy, La Roche Posay en The Ordinary.

Stap 5: moisturizer en SPF

Over nachtcrèmes kunnen we kort zijn. Die zijn overbodig, aldus Jetske Ultee. “Het allerbelangrijkste verschil tussen dag- en nachtcrèmes is vaak de toevoeging van een SPF, maar daarvoor heb je eigenlijk geen speciale nachtcrème nodig. Ik gebruik voor de nacht geen andere moisturizer dan voor overdag”, zegt ze. “Wel zorg ik voor voldoende hoge concentraties antioxidanten die je huid overdag én ’s nachts goed kan gebruiken.”

Eigenlijk horen alle crèmes die je op je gezicht smeert werkzaam én mild te zijn. Zo mild dat je het ook als oogcrème kunt gebruiken. “Heb je een product met hoge concentraties antioxidanten en extra hydraterende en beschermende stoffen die evengoed mild is, dan is een apart product voor onder de ogen niet nodig.”

Nog even over SPF

Eén van de belangrijkste stappen in eenieders huidverzorgingsroutine is SPF. Het is niet voor niets het nummer één product tegen rimpels. Wie haar huid beschermt tegen de schadelijke stralen van de zon - ook in de winter - heeft nu eenmaal een grotere kans om frisser oud te worden. Vergeet daarbij je lippen niet, zodat je lipveroudering zo lang mogelijk kunt rekken.

Wat betreft de aanraders... Hierbij een linkje naar de crèmes van Jetske. Je crème hoeft verder niet van het duurste cosmeticahuis te komen, zo lang het maar de juiste ingrediënten bevat. SPF is ook in allerlei prijsklassen te koop. Favorieten zijn alle producten van La Roche Posay en deze druppels van Coola. Met een prijskaartje van bijna € 58,- echt veel te duur, maar iedere cent en druppel waard door de fijne textuur (als een serum, dus geen witte waas!) en de goede werking.

Een lang verhaal kort...

Vind je, net als een deel van de Libelle-redactie, zoveel stappen maar veel moeite en gebruik je op een goede dag hoogstens wat water en een gezichtscrème? Dan hoef je heus niet rigoureus je gewoontes om te gooien. Maar ook jouw makkelijke huid heeft onderhoud nodig. Als je niet gelooft in de ingrediënten of de prijskaartjes van de gerenommeerde merken, kun je in de drogisterij ook goede producten vinden. Met een goede gezichtsreiniger, toner, crème en SPF ben je al aardig op weg.

Heb je specifieke huidproblemen die je wil aanpakken? Dan zijn Paula’s Choice en Dr. Jetske Ultee twee no-nonsense merken met goede producten. Wie zich in skincare heeft verdiept, zweert waarschijnlijk bij (één van) deze merken. De producten werken op zich zelf al goed, maar in combinatie met bijpassende producten nog beter. Je betaalt voor goede, actieve ingrediënten, dus schrik niet van de prijzen die je in dit artikel of de webshop ziet. Begin bijvoorbeeld met één of twee producten en bouw je routine eventueel verder uit als het bevalt.

Wat doet de overgang met je huid? En hoe verzorg je je huid het best als je in de overgang zit? Huidspecialist Kuno Breen geeft tips. In haar praktijk De Beautycoach geeft zij schoonheidsbehandelingen en productadviezen om de huid te verbeteren.

Bron: Paula’s Choice, Dr. Jetske Ultee