Libelle Legt uit: is een seizoenskaart voor het zwembad goedkoper dan een zwembadje in de tuin?

Het grootste voordeel van een zomer-zwembadabonnement is dat je niet elke keer opnieuw een kaartje hoeft te kopen als je naar het zwembad gaat. Na aankoop van zo'n seizoensabonnement kun je daar de hele zomer terecht, meestal tot eind september. Of je nu voor een uurtje gaat of een hele middag, je kunt erheen wanneer het jou uitkomt. De kinderen zijn er zeker een paar uur zoet. En zelf kun je ook lekker wat baantjes trekken. Wist je dat je met een uurtje zwemmen niet alleen je spieren op een verantwoorde manier traint, maar ook zo’n 300 calorieën verbrandt? Win-win zou je denken.

Wat kost een seizoensabonnement van het zwembad?

Een zomer-zwembadabonnement voor het gezin is meestal drie maanden geldig. Voor twee volwassenen en maximaal vier kinderen kost dat gemiddeld 250 euro. Soms zijn de abonnementen in de voorverkoop rond de 30 euro goedkoper.

Bijkomende kosten zwembadbezoek

Zo’n rit naar het zwembad kan een hele opgave zijn. Vooral als het niet om de hoek is en je bijvoorbeeld ov- of parkeerkosten moet betalen. Een goed gevulde tas vol lekkers mag natuurlijk ook niet ontbreken. In zo’n zwembad veranderen kinderen immers in hongerige draakjes. Meestal houdt de honger aan tot je eindelijk dat patatje voor ze hebt gekocht, maar dat terzijde.

Opzetzwembad in de tuin of op het balkon

Misschien is een duurzaam opzetzwembad in de tuin dan wel beter? Daar heb je alles binnen handbereik, van de koelkast tot handdoeken. Laten we er even van uitgaan dat je gezegend bent met een flinke tuin. Je hebt volgens de experts 1,5 meter extra ruimte nodig rondom je zwembad om er goed in en uit te kunnen stappen. Bedenk en bereken van tevoren ook even goed hoe hoog en diep het zwembadje mag zijn. Wil je dat kleine kinderen er zorgeloos in kunnen spelen, kies dan voor een opzetzwembad met een diepte van maximaal 55 centimeter. En laat kinderen die niet kunnen zwemmen nooit zonder toezicht.

Extra nodig bij de aanschaf

Online word je doodgegooid met aanbiedingen van duurzame opzetzwembaden. Wat ze je niet vertellen is dat je bij de aanschaf met meer rekening moet houden. Een goede, stevige, waterpas, ondergrond, bedekt met rubberen zwembadtegels en ruimte voor een filter bijvoorbeeld. De meeste merken hebben zwembaden in allerlei afmetingen, met en zonder afdekkap. Als je geluk hebt is een filterpomp of trappetje al inbegrepen bij de prijs.

Waterkosten

Hoeveel liter water je nodig hebt voor je opzetzwembad is afhankelijk van de afmetingen van je zwembad. Voor een gemiddeld klein zwembadje heb je ongeveer 40 liter water nodig. De inhoud bereken je door het aantal vierkante meters van je zwembad te berekenen: lengte (in meters) x breedte (in meters) x diepte (in meters). Eén kubieke meter komt overeen met 1000 liter aan water. De uitkomst die je krijgt is de inhoud van je zwembad. Mocht je dit ingewikkeld vinden, dan vind je op deze site een handige rekentool.

Schoonmaakkosten

Helaas, je bent er nog niet. Bij een opzetzwembad komt ook onderhoud kijken. Vergis je daar niet in, want zonder onderhoud is het water binnen korte tijd groen en ongezond. Het zwembadwater moet goed gefilterd worden van huidschilfers, zand, algen en haren. Daarnaast moet je het water ook desinfecteren met chloortabletten, anders zit je straks met nare huidinfecties. Als je je hieraan houdt hoef je in principe het water niet steeds opnieuw te vervangen. Tenzij iemand iets heel raars gedaan heeft in het zwembad.

Naast het water, moet ook het zwembad zelf worden schoongehouden. Daarvoor heb je een schepnet, een borstel voor de wanden, een schoonmaakspons of een speciale zwembadstofzuiger nodig. En vergeet niet dat je ook een zwembadwatertester nodig hebt. Hiermee test je de waterbalans, de juiste balans zorgt ervoor dat je geen huidinfecties oploopt.

Aanschafkosten

Een opzetzwembad koop je al vanaf 100 euro. Zoals je hierboven hebt gelezen,ben je er dan nog niet. De totale aanschaf- en onderhoudskosten lopen tegen de 1000 euro. En dat is exclusief de kosten voor het water. Op deze website vind je een opsomming van de kosten.

Conclusie

Ga lekker met je kinderen het huis uit en zoek het plaatselijke zwembad op of een gratis openbare zwemplek (check hier de waterkwaliteit). Een opzetzwembad is minder zorgeloos dan je zou denken.

Bron: kidstravelservice