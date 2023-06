Libelle Legt Uit: is glas altijd beter dan plastic?

Als we één ding ingepeperd hebben gekregen, dan is het wel dat plastic niet goed is voor het milieu. Het wordt gemaakt van aardolie en vergaat niet. En dus zitten we opgescheept met rondzwervend afval (van grote stukken tot kleine microdeeltjes) en drijft er een plastic eiland tussen Hawaï en Californië dat drie keer zo groot is als Frankrijk.

Hoe duurzaam is glas

Goed, dan glas. Dat bestaat al duizenden jaren, maar wordt pas sinds de 19e eeuw op grote schaal als verpakkingsmateriaal gebruikt. Het kan eindeloos gerecycled worden en hoewel we zwerfafval zeker niet willen promoten, kan het in de natuur veel minder kwaad dan bijvoorbeeld plastic afval. Maar, glas is ook niet helemaal schoon.

Het wordt namelijk gemaakt van siliciumdioxide. Het mijnen van dit silicazand kan aanzienlijke milieuschade veroorzaken. Denk aan het aantasten van het landschap tot het verlies van biodiversiteit. Daarnaast zijn voor het produceren van glas veel hogere temperaturen nodig dan voor de productie van plastic, waardoor er veel meer energie bij komt kijken. Ook als het om gerecycled glas gaat. Want hoewel er voor het omsmelten van glas een kwart minder energie nodig is dan bij het omsmelten van zand, is het nog steeds veel.

En dan zijn we er nog niet, want al die verpakkingen (gerecycled of niet) moeten ook nog vervoerd worden. Omdat plastic als materiaal lichter is, komt daar minder CO2-uitstoot bij kijken dan bij het vervoer van glas. Dat verschil kan behoorlijk oplopen.

Plastic dan maar?

Is plastic dan altijd een milieuvriendelijker verpakkingsmateriaal dan glas? Dat hangt ervan af. Als er statiegeld op het glas zit, wordt de milieu-impact namelijk alweer een heel ander verhaal. Zo kan een bierflesje tot wel 40 keer gevuld worden voordat het omgesmolten wordt tot nieuw glas. Terwijl PET-flessen waar statiegeld op zit vaak worden versnipperd en omgesmolten tot nieuwe flessen.

Plastic kan je niet eindeloos recyclen. Na zes keer ‘mechanisch recyclen’ heeft het geen hoogwaardige kwaliteit meer, zo stelt de Plastic Soup Foundation, en is het dus de vraag wat we ermee moeten. En dan hebben we het nog niet eens over verpakkingsmateriaal dat uit verschillende soorten plastic bestaat, want dat kan helemaal niet gerecycled worden.

Toch is eenmalig glas (waar dus geen statiegeld op zit) vaak slechter voor het milieu dan eenmalig PET, aldus Milieu Centraal. Althans, als de plastic verpakking zes keer lichter is dan de glazen verpakking. En dat blijkt al snel zo te zijn als je kijkt naar bijvoorbeeld mayonaise, pindakaas of soep. Daarvan is de milieu-impact van plastic, gek genoeg, dus kleiner.

Conclusie

Wat moeten we nu, als we in de supermarkt staan? Kies voor glas als er statiegeld op zit of je het kunt hergebruiken. Kies in de andere gevallen voor plastic als dit van één soort plastic gemaakt is en zes keer lichter is dan de variant van glas. En als het even kan, kies dan gewoon voor verpakkingsvrij, al wordt dat in het geval van drinken natuurlijk wat lastig.