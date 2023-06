Libelle Legt Uit: is het echt goed om thee te drinken als het warm weer is?

Thermostaat

De theorie hierachter is als volgt: de hitte van de thee zorgt ervoor dat je lichaamstemperatuur tijdelijk stijgt. Daar reageert je lichaam op, waardoor je 'thermostaat' in je lichaam automatisch lager wordt gezet. Je lichaam koelt zo af.

IJskoud drankje

Dat zou dus ook betekenen dat je lichaamstemperatuur daalt als je een ijskoud drankje nuttigt, waardoor je het uiteindelijk dus warmer krijgt. Klopt dit?

Weinig effect

De theorie klopt in principe wel, maar als je hier echt het effect van wil merken moet je wel héél veel hete thee of juist koele drankjes drinken. Het duurt namelijk lang voordat je lichaamstemperatuur daalt of stijgt. Dus na één drankje merk je hier helemaal niets van.

Genoeg drinken

Het blijft belangrijk om genoeg vocht binnen te krijgen als de temperaturen buiten stijgen. Dus of je nu thee drinkt of een ander drankje met een ijsklontjes, het maakt niets uit. Zolang je maar wat drinkt. Tijdens deze warme dagen zweet je meer en verlies je dus ook meer vocht. Je hebt in de zomer al gauw twee liter vocht per dag nodig. Dus hup, inschenken maar!

Bron: Willem Wever & Het Voedingscentrum. Beeld: iStock