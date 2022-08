Libelle Legt Uit: is het oké om met een ventilator aan te slapen?

Sommige mensen doen geen oog dicht met het gezoem van de ventilator op de achtergrond, anderen slapen er juist heerlijk op. Hoe het ook zij: een ventilator brengt verkoeling, en iedere vorm van verkoeling is meer dan welkom tijdens deze plaknachten. Maar voor sommige mensen brengt zo’n ventilator meer dan verkoeling alleen.

Astma of allergieën?

Als je last hebt van allergieën of astma, kan een ventilator de symptomen verergeren. Een ventilator verspreidt stof en andere allergenen in de kamer. Aangezien de bladen van de ventilator ook stof verzamelen, is de kans dat je stof ligt te happen vrij groot. Gelukkig is dat voor de meeste mensen niet echt een probleem. Als je allergisch bent, kan het zijn dat je meer moet niezen en je neus verstopt raakt.

Wil je weten wat de ideale plek is voor de ventilator in je slaapkamer? En wat het kost om de ventilator de hele nacht te laten draaien?

Stijve spieren en droge huid

Naast stof, moet je ook oppassen voor spierkramp. Stijve spieren zijn eigenlijk onvermijdelijk als er de hele nacht koele lucht op je blaast. Daar bovenop kan je huid ook nog eens behoorlijk droog worden. Dat valt natuurlijk prima op te lossen met een goede bodylotion.

Dus tenzij je het idee hebt dat je hartstikke verkouden wordt van de ventilator, kun je hem met een gerust hart aan laten staan. Gelukkig.

Bron: The Independent