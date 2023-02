Libelle Legt Uit: Is ’s ochtends of ’s avonds douchen beter voor je huid?

Libelle ging op onderzoek uit en geeft antwoord op deze prangende vraag.

Het blijkt dat het wel degelijk uitmaakt. CEO Boris Raspudicz van huidverzorgingsmerk Forleo meldt aan Metro dat je toch écht het beste in de avond onder de douche kunt stappen.

Huidverzorging

Boris vertelt dat er niks verkeerd is aan het douchen in de ochtend. Alleen met het oog op huidverzorging, verklaart hij dat s'avonds de beste keuze is. “Voor zowel 's ochtends als ’s avonds douchen is veel te zeggen en beide kanten hebben een aantal zeer luidruchtige voorstanders. Komt het op huidverzorging aan dan is douchen in de avond écht de beste optie”, aldus Boris.

Viezigheid

Hij verklaart: “Dit omdat ’s avonds douchen helpt om alle make-up, olie, vuil en andere vieze stoffen die zich op je huid hebben verzameld op een dag, te verwijderen. Het lijkt vanzelfsprekend als je het hardop zegt, want waarom zou je met vuil op je huid in bed willen liggen?”, vervolgt de expert.

Tweemaal daags

Als je de dag écht niet kunt starten zonder een warme douche, heeft hij wel een tip. Het is minder goed voor het milieu, maar Boris vertelt dat je dan het beste ook ’s avonds even kort kunt douchen. “Als je 's ochtends doucht, kun je lekker wakker worden. Maar de voordelen voor je huid zijn significant kleiner. Als je écht ’s ochtends wilt en moet douchen, spoel je dan in ieder geval ’s avonds kort af voor je naar bed gaat”, aldus de expert.

