Libelle Legt Uit: is skyr echt gezonder dan yoghurt of kwark?

Magere melk

In IJsland zweren mensen al eeuwen bij de gezondheidsvoordelen van skyr. Het zuivelproduct is in iedere supermarkt te koop als alternatief voor yoghurt of kwark. Maar wat is het verschil? Nou, ten eerste is skyr officieel geen yoghurt. Er gaat namelijk drie keer meer melk in dan in normale yoghurt. Het wordt gemaakt van magere melk, waarvan de room is verwijderd. Vervolgens wordt de melk opgewarmd en voegen ze levende bacterieculturen toe. Zodra het product is ingedikt, wordt het gezeefd om de zure wei te verwijderen. Ook qua textuur lijkt het niet echt op yoghurt, meer romige Griekse yoghurt juist.

Kwark

Ook wordt het weleens vergeleken met kwark. Kwark is melk die is aangezuurd met melkzuurbacteriën. Daarna wordt de melk ingedikt. Hiervoor wordt stremsel gebruikt of melkzuurbacteriën die de melk laten indikken. De melk lekt vervolgens uit, waarna een friszuur, romig product overblijft. Dit product wordt kwark genoemd en is direct eetbaar. Kwark is eigenlijk een soort verse kaas die niet is gerijpt, vandaar de zure smaak.

Veel eiwitten

Skyr bevat weinig calorieën, vet en koolhydraten. Maar er zitten juist veel voedingsstoffen, waaronder eiwitten, vitamines en mineralen, in. Het heeft een hoog gehalte aan eiwitten en calcium heeft, maar een laag vetgehalte. Voor de hoeveelheid eiwitten is heel gunstig. Onderzoek heeft aangetoond dat eiwitten uit zuivelproducten de bloedsuikerspiegel kunnen reguleren, goed zijn voor je botten en spiermassa kunnen helpen behouden tijdens het afvallen. Bovendien krijg je er een verzadigd gevoel van, waardoor het je eetlust vermindert.

Meer smaak

Yoghurt kan dus niet echt concurreren met de IJslandse zuivelhit, maar de klassieke magere kwark wel. Deze hebben beiden weinig calorieën en vet, maar wel voldoende eiwitten. Toch verkiezen veel mensen skyr boven magere kwark. Dit komt door smaak. Skyr heeft een romige en zoetere smaak. Wel hangt er een andere prijskaartje aan. Skyr is namelijk een stuk duurder.

