Libelle Legt Uit: kun je watermeloen invriezen?

Rijpe meloen kun je maar een paar dagen in de koelkast bewaren. Maar ze zijn nu juist zo lekker en goedkoop. Gelukkig kun je meloen inderdaad invriezen, maar doordat deze fruitsoort veel sap bevat, kan het wel zo zijn dat de textuur van de meloen wat anders is als het weer ontdooit is. Daarom is het lekkerder om meloen uit de vriezer te gebruiken in een dessert of drankje in plaatsen van het fruit meteen uit de vriezer op te eten. Of je kiest ervoor om alleen het sap in te vriezen.

Hoe moet je watermeloen invriezen?

De verschillende soorten meloen als galiameloen, honingmeloen, canteloupe en watermeloen vries je allemaal op dezelfde manier in. Belangrijk is dat je de meloen voor het invriezen schoonmaakt. Verwijder de schil en snijd de meloen in driehoekige stukken van een tot twee centimeter dik en verwijder eventueel de pitten. Leg de stukken op een bord of bakplaat en zet deze voor twee uur in de vriezer. Op deze manier voorkom je dat de stukken aan elkaar vast vriezen. Na die tijd kun je de meloen in een diepvriesbak - dat is door het vele vocht in het fruit beter dan een zakje - doen en, minimaal een dag, terugzetten in de vriezer tot gebruik. Op deze manier kun je watermeloen en andere soorten meloen acht tot twaalf maanden bewaren.

Watermeloen ijsblokjes

Ook leuk: gebruik kleine stukjes watermeloen als ijsblokjes in een drankje. Vries hiervoor (voorgesneden) stukjes watermeloen in een bakje en vries minimaal een nacht in voor gebruik.

Bron: Voedingscentrum.nl