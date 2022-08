Libelle Legt Uit: kun je zomaar met parfum in de zon?

Het antwoord is nee. Parfum en zon is helaas niet zo'n goede combinatie. Parfum kan namelijk allergische reacties en zelfs pigmentvlekken veroorzaken als het wordt blootgesteld aan uv-straling.

Werkt als een vergrootglas

In bijna alle eau de parfums en eau de toilettes zit een flinke hoeveelheid alcohol. Dit goedje kan vlekken, rode bultjes of blaasjes veroorzaken op de huid als het in aanraking komt met zonlicht.

Dat is niet de enige boosdoener. Veel parfums bevatten fuccomarine, een molecuul uit planten en bloemen, dat zonlicht absorbeert. Net als planten en bloemen zelf. Dit werkt dus als het ware als vergrootglas en zorgt ervoor dat je huid geïrriteerd kan raken. Dit is ook de reden waarom parfumvrije zonnebrand beter is voor je huid.

Oplossing

Je kunt parfum op zomerse dagen dus beter in de kast laten staan. Maar wil je toch lekker ruiken? Er bestaan ook geurtjes die speciaal gemaakt zijn voor de zomer met weinig of helemaal geen alcohol. Of spray wat op je kleding of een beetje in je haar in plaats van op je huid.

Bron: Flair