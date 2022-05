Als je vaak eerder moet starten, beginnen die extra minuten al snel aardig op te tellen.

Collegiaal

De werkdag doorspreken, de winkel openen of het koffiezetapparaat in het restaurant opstarten: er zijn verschillende redenen waarom het handig is om eerder aanwezig te zijn. Veel werknemers geven hier gehoor aan, want dat is nou eenmaal wel zo collegiaal. Maar of een werkgever het mag eisen? Dat is een ander verhaal.

Uitbetalen

Wettelijk gezien mag een werkgever niet aan personeel vragen om eerder te beginnen. Hetzelfde geldt voor overwerken. Mocht je baas willen dat je eerder aanwezig bent of langer blijft, dan moet daar ook voor betaald worden. Tja, voor niks gaat de zon op.

Rechtszaak

In het verleden zijn er al verschillende rechtszaken geweest waarbij de werknemer gelijk kreeg. In 2020 ontsloeg een Limburgs bedrijf een vrouw, omdat ze niet altijd tien minuten vóór haar werk aanwezig was. De vrouw stapte naar de rechter en kreeg gelijk.

“Als het bedrijf vindt dat de aanwezigheid van het personeel tien minuten voor aanvang van de werkzaamheden essentieel is, zou dat ook tot uitdrukking moeten komen in het betalen van die tijd aan de werknemers”, zei de rechter. “Het betreft dan reguliere werktijd.”

Overwerken

Werknemers van een supermarkt in Zuid-Holland hebben in 2020 ook eens een rechtszaak aangespannen en gewonnen. Zij mochten in verband met de veiligheid alleen gezamenlijk het pand verlaten na sluitingstijd. Hoewel het hier ging om wachttijd in plaats van werktijd oordeelde de kantonrechter ook in dit geval dat het personeel recht had op loon.

Bron: Metro, Advocatie