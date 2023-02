Libelle Legt Uit: waarom je inbox opruimen duurzaam is

Duurzaam is het toverwoord van nu, maar soms weet je gewoon niet waar je moet beginnen. Want wat zijn nou eigenlijk duurzame keuzes? Libelle stelt iedere week een duurzaamheidsvraag aan het platform hetkanWEL, voor een groener, eerlijker en leuker leven. Deze week: waarom je je inbox moet opruimen van moeder aarde.

wyke potjer Pexels

Voor de meesten van ons is opruimen niet de geliefdste bezigheid, zelfs Marie Kondo gaf er de brui aan. Orde scheppen in de chaos heeft echter ook iets bevredigends, vooral als het resultaat meteen zichtbaar is.

Dat laatste is minder het geval bij het opruimen van je digitale rommel, zoals een overvolle inbox. En waarom zou je die ook opruimen? Het is immers geen uitpuilende archiefkast die in de weg staat en stof staat te happen. Wat die verzamelde berg mailtjes echter wel doet, is CO2 uitstoten.

Miljoenen datacenters kosten energie

Feitelijk komt het erop neer dat elke mailtje dat je bewaart (ook al staat het in je prullenbak) ergens op een datacenter blijft staan totdat je het echt verwijdert. Wereldwijd zorgen miljoenen datacenters ervoor dat wij met één druk op de knop onze mail kunnen checken, een bijlage kunnen openen, een whatsapp berichtje kunnen versturen, door onze tijdlijn kunnen scrollen, series kunnen bingen en bij onze foto’s in de cloud kunnen. En dat kost energie.

Net zoveel uitstoot als de luchtvaartindustrie

Volgens het Shift Project, een klimaatdenktank uit Parijs, zijn onze onlineactiviteiten in totaal verantwoordelijk voor 3,7% van de totale uitstoot van broeikasgassen. Dat is ongeveer hetzelfde als de uitstoot van de luchtvaartindustrie. De BBC berekende dat dit grofweg neerkomt op 414 kilo CO2-uitstoot per persoon per jaar. Daarvoor kun je ook iets minder dan 1800 km rijden in een kleine auto of zes dagen de Eiffeltoren verlichten. De voorspelling is dat dit getal in 2025 ongeveer zal zijn verdubbeld.

Volle inbox is slecht voor het milieu

Van al dat online dataverkeer zorgt niet alles voor evenveel uitstoot. Zo veroorzaakt gamen meer uitstoot dan mailen. En is het versturen of bewaren van een mailtje mét bijlagen vervuilender dan zonder. De meeste uitstoot van onze overvolle inbox wordt veroorzaakt door de energie die datacenters gebruiken. Hoe die energie wordt opgewekt, bepaalt hoe vervuilend jouw overvolle inbox is. Zo is een datacenter dat draait op steenkolen uiteraard veel slechter voor het milieu dan eentje die draait op hernieuwbare energie.

Dagelijks 20 mails = jaarlijks 1000 km met de auto

Hoeveel het versturen van een mailtje precies kost aan CO2-uitstoot is lastig te berekenen, al lijkt de consensus te zijn dat een mail van één megabyte in totaal 20 gram CO2 uitstoot. En dat je met het versturen van 20 mails per dag gedurende een jaar ongeveer net zoveel CO2 uitstoot als wanneer je 1000 kilometer met de auto aflegt.

Conclusie

Je kunt je CO2-uitstoot aanmerkelijk verlagen door simpelweg je digitale rommel op te ruimen. Leeg je inbox en je prullenbak. Verstuur geen mailtjes waarin bijvoorbeeld alleen maar ‘oké’ staat. Schrijf je uit voor nieuwsbrieven die je nooit leest. En als je dan toch bezig bent: ga ook eens door je cloud, want hoeveel foto’s van de Eiffeltoren wil je echt bewaren? Delete alle screenshots op je telefoon (je doet er waarschijnlijk nooit meer wat mee) en schoon je contactenlijst op.