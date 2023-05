Libelle Legt Uit: Wat is de duurzaamste manier van ontharen?

Wereldwijd gooien we jaarlijks 5 miljard plastic scheermesjes weg. 5 miljard! Je hoeft geen genie te zijn om te bedenken dat dit heel veel afval oplevert, dat bovendien moeilijk te recyclen is. Het handvat van zo’n scheermesje bestaat vaak uit verschillende soorten plastic en bij het mesje zelf vind je– naast roestvrij staal – ook vaak materialen als plastic en rubber. Die combinatie maakt recyclen lastig.

De meesten van ons kieperen gebruikte scheermesjes dan ook gewoon bij het restafval, waarna het verbrand wordt en we qua grondstoffen weer van voor af aan moeten beginnen. Los daarvan is het de vraag of het recyclen van roestvrijstalen mesjes duurzaam is: er komt logistiek een hoop bij kijken (inclusief CO2-uitstoot bij het vervoer en het verwerken) en het gerecyclede materiaal is waarschijnlijk niet zo sterk en scherp als het originele product.

Safety Razor

Weg met scheermesjes dus? Dat is een iets te voorbarige conclusie, want er gebeurt van alles op de scheermesjesmarkt. Zo is de zogenaamde safety razor al een paar jaar aan een opmars bezig. Bij deze ‘ouderwetse’ scheermesjes, die geheel uit roestvrij staal bestaan, verwissel je eens in de zoveel tijd alleen het enkelvoudige mesje. Die kan je heel makkelijk los (en dus ook weer vast) schroeven. Doordat het mesje vlijmscherp is, gaat het langer mee en creëer je minder afval. Bovendien wordt hiervoor geen plastic gebruikt.

Scheren met een safety razor vergt wel de nodige oefening. Doordat het mes ‘messcherp’ is, is even snel scheren onder de douche er niet meer bij. Er is net iets meer aandacht nodig voor dit klusje om te voorkomen dat je jezelf opensnijdt. Wie online zoekt, vindt hele tutorials, maar het principe is simpel: houdt het mesje in een hoek van 45 graden en trek het zachtjes (dus niet te hard drukken) over de huid.

Scheerschuim

Dan is er nog de kwestie van het scheerschuim. Dat komt meestal in een bus. (Waarbij de vrouwenvariant ook nog vaak duurder is dan de mannenvariant, pink tax noemen ze dat.) Zo’n bus zorgt niet alleen voor afval (staal, plastic), maar er zitten vaak ook synthetische stoffen en microplastics in het product. Dat laatste kan je heel makkelijk testen met de gratis app Beat the microbead van de Plastic Soup Foundation.

Een duurzamere vorm is scheren met een gewoon stuk zeep. Dat kan handzeep zijn, maar net zoals je ‘shampoo bars’ hebt, heb je tegenwoordig ook ‘shaving bars’. Met andere woorden: een stuk scheerzeep. Zo’n zeepblokje kun je heel makkelijk een beetje nat maken en dan met je handen de zeep op je huid aanbrengen.

Andere vormen van ontharen

Natuurlijk bestaan er nog tal van andere manieren om te ontharen: epileren, waxen of bijvoorbeeld het gebruik van ontharingscrème. In die crème zit een waslijst aan chemicaliën. Dit kán irritatie van de huid veroorzaken, is de waarschuwing altijd. Je begrijpt meteen: dit goedje is ook niet bepaald goed voor het milieu.

Waxen (of harsen) is vaak een beter alternatief. Mits je kiest voor natuurlijke producten om mee te waxen – er bestaan zowel synthetische als natuurlijke producten. Sowieso zorgt het voor een berg afval, nog even helemaal los van het feit dat het mega pijnlijk is en het niet makkelijk is. Het is niet voor niks dat de meesten van ons voor het ouderwetse scheermesje kiezen.

Conclusie:

De duurzaamste vorm van ontharen is natuurlijk: niet ontharen, maar die drempel ligt voor de meesten van ons nog te hoog. Daarna is de safety razor de duurzaamste keuze, in combinatie met een plasticvrije ‘shaving bar’ of een gewoon stuk zeep.