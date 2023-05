Libelle Legt Uit: Wat is de milieu-impact van huisdieren?

Nu de vogels in mei hun ei weer leggen, barst de jaarlijkse discussie over met name katten los. Want zouden we dit roofdier niet standaard binnen moeten houden om de merels, mezen en mussen te beschermen? Aan de andere kant kampen we ook met een overschot van ratten en muizen, waar we de kat maar al te graag op los laten.

Even helemaal los van alle redenen waarom katten (en honden ook) populaire huisdieren zijn. Hoe groot is de milieu-impact van deze beestjes nou eigenlijk? Best groot.

Het voer

De grootste impact van je huisdier zit ’m niet in wat ze buiten aanrichten, maar in het voer. Daar waar mensen steeds vaker overstappen op plantaardig voedsel om hun ecologische voetafdruk (en dierenleed) te beperken, verorberen katten en honden hele porties vlees. Hoogleraar duurzame ontwikkeling Pim Martens van de Universiteit van Maastricht berekende de impact hiervan.

Daaruit blijkt dat een hond – afhankelijk van de grootte – jaarlijks tussen de 0,9 en 3,66 hectare land nodig heeft, terwijl katten tussen de 0,4 en 0,67 hectare land nodig hebben. Ter vergelijking: de totale voetafdruk van de gemiddelde Nederlandse mens is volgens het Footprint Network 5,7 hectare waarmee we 3,6 aardes per jaar nodig hebben om in onze levensstijl te voorzien.

Droogvoer of natvoer

Goed, terug naar ons huisdier en de impact van het voer, want er zit ook nog verschil in wat je jouw dier te eten geeft. Zo is de milieu impact van planteneters, zoals cavia’s en konijnen, beduidend kleiner dan die van vleeseters als honden en katten. Verder is droogvoer (brokjes) minder belastend voor het milieu dan natvoer, terwijl vers vlees – of vis – juist weer meer impact heeft dan blikvoer.

Misschien denk je: katten en honden eten toch juist restvlees, dat anders bij het afval belandt? Hm, dat is niet helemaal waar. We hebben simpelweg te veel honden en katten en te weinig restproducten om ze hier allemaal mee te kunnen voeden.

Kunnen we de impact van dat voer dan niet verkleinen? Ja, dat kunnen we. De eerste stap is om je huisdier niet te overvoeren, want 35 procent van de Nederlandse huisdieren is nog steeds te dik. Verder is het een optie om je hond plantaardig eten te geven. Dat klinkt revolutionair, maar honden schijnen prima op een plantaardig dieet te kunnen leven, mits je natuurlijk kiest voor kwaliteit. Er zijn steeds meer gerenommeerde merken die uitgebalanceerd plantaardig eten voor honden aanbieden. Bij katten is het een ander verhaal, want die hebben echt vlees nodig.

Kattengrit

Naast het voer is er – in het geval van de kat – nog de impact van het kattengrit. Dat is verantwoordelijk voor 7 procent van de milieu-impact van het dier. Dat valt op zich nog mee, maar ook hier valt winst te behalen. Ook kattengrit komt namelijk in verschillende soorten en maten en de impact daarvan verschilt nogal. Bij Milieu Centraal zie je in een handig overzicht dat kattengrit met Turkse witte bentoniet (klontert wel) en houtsnippers (klontert niet) bijvoorbeeld een lage impact hebben, terwijl kattengrit met silicagel uit China weer een hoge impact heeft.

Bij honden speelt nog weer iets anders: de plastic zakjes om de hondendrollen in te doen. Die zakjes vliegen erdoorheen. Kies daarom zoveel mogelijk voor afbreekbare zakjes om hondendrollen in te doen en gooi dit alles bij het restafval (dus niet bij het gft).

Conclusie

De grootste impact van je huisdier wordt veroorzaakt door het voer. Hierdoor hebben cavia’s en konijnen beduidend minder impact dan de vleesetende honden en katten.

Je geliefde huisdier(en) de deur uit doen, gaat wel erg ver. Houdt de schade dus binnen te perken door niet te overvoeren, te kiezen voor droogvoer en bij honden een plantaardig dieet te overwegen.