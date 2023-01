Libelle Legt Uit: wat is duurzamer – een papieren boek of een e-book?

Duurzaam is het toverwoord van nu, maar soms weet je gewoon niet waar je moet beginnen. Want wat zijn nou eigenlijk duurzame keuzes? Libelle stelt iedere week een duurzaamheidsvraag aan het platform hetkanWEL, voor een groener, eerlijker en leuker leven. Deze week: een papieren boek of een e-book, wat is duurzamer?

WYKE POTJER Getty Images

Hoewel de e-reader in opmars is, blijft het fysieke boek een onweerstaanbare charme hebben. Het eindeloos kunnen bladeren, de geur van papier en de gezelligheid van een boekenkast vol verhalen. Het is bovendien ontzettend leuk om in boekenkasten van anderen te snuffelen, nieuwe titels te ontdekken en oude titels te herkennen. Bij een collectie e-books is dat een stuk lastiger.

Toch heeft ook het e-book voordelen. Zo kun je met gemak een hele bibliotheek met je meesjouwen en krijg je geen lamme arm van het lezen van een dik boek in bed. Verder kun je eenvoudig de grootte van de letters aanpassen – geen overbodige luxe als je (nog) geen zin hebt om met een leesbril te hannesen. Maar is een e-book ook duurzamer dan een papieren boek?

Papieren boek versus een e-book

Voor de productie van een papieren boek is hout en inkt nodig, voor de productie van een e-reader (die je nodig hebt om een e-book te lezen) zijn zeldzame metalen nodig die gedolven moeten worden.

Maar er komt natuurlijk meer kijken bij een boek dan alleen de productie. Zo speelt transport een rol: papieren boeken moeten van de drukker naar het Centraal Boekhuis en vanuit daar naar de winkel en weer naar jouw huis.

Bij een e-book is er natuurlijk geen transport nodig. Je hebt het e-book met een paar klikken besteld en in je bezit. Al heb je voor een e-reader wel stroom nodig om het boek te downloaden en je e-reader op te laden.

De ecologische impact van een boek

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de ecologische impact van een boek. Het komt erop neer dat het lezen van een pocketboek ongeveer gelijk staat aan de uitstoot van 1 kilo CO2 equivalenten. Dat is vergelijkbaar met 6 uur televisiekijken, iets minder dan 16 uur door Insta scrollen of ongeveer 5 kilometer rijden met een benzineauto. Kort gezegd: de impact van een papieren boek valt wel mee.

Toch is een e-reader duurzamer. Tenminste, als je een beetje een boekenwurm bent. De klimaatimpact van de e-reader is namelijk na het lezen van 25 boeken gecompenseerd, zo onderzocht Milieu Centraal.

Als je jaren met je e-reader doet, ben je helemaal duurzaam bezig. Dat laatste geldt trouwens voor al je apparaten, zoals een laptop, tablet en telefoon. Hoe langer je ermee doet, hoe lager de klimaatimpact.

Conclusie

Een e-book is, net als een luisterboek, duurzamer dan een papieren boek. Maar tweedehands papieren boeken zijn ook een duurzame keuze. Dus geef je boeken vooral door nadat je ze gelezen hebt. En lees je niet zoveel? Lees je e-book dan op apparaten die je al hebt, zoals laptop, tablet en telefoon.