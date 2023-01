Libelle Legt Uit: wat is duurzamer - onder de douche of in bad?

Duurzaam is het toverwoord van nu, maar soms weet je gewoon niet waar je moet beginnen. Want wat zijn nou eigenlijk duurzame keuzes? Libelle stelt iedere week een duurzaamheidsvraag aan het platform hetkanWEL, voor een groener, eerlijker en leuker leven. Deze week: onder de douche of in bad, wat is duurzamer?

Wyke Potjer Getty Images

Niets zo lekker als een warme douche. Je spoelt het vuil en de sores van de dag van je af, het verwarmt je botten en het ontspant. De meerderheid van de Nederlanders (driekwart maar liefst) springt dan ook elke dag onder de douche en draait de warme kraan liever niet dicht. Want hoe gezond een koude douche ook is, het is niet echt comfortabel. Wel is het duurzaam. Een liter warm water zorgt namelijk voor 9 keer zoveel CO2-uitstoot als een liter koud water.

Koud, korter of minder vaak douchen

Ruim 20 procent van ons gasverbruik gaat op aan het verwarmen van water in de keuken en badkamer. Daarvan gaat maar liefst 80 procent naar warm douchen. Zouden we koud douchen, dan levert dat behoorlijk wat winst op, zowel qua water en energie als financieel. Omdat ook wij dat in deze wintermaanden iets te gortig vinden, kiezen we voor een iets minder heftige optie: korter en vooral ook minder vaak douchen.

Elke dag douchen is overrated. Warm water en zeep drogen je huid uit, spoelen goede bacteriën weg en zorgen voor een hogere talgproductie. Zolang je jezelf niet dagelijks letterlijk in het zweet werkt of door de modder rolt, volstaat een wasbeurt met een washandje ook prima. Er zijn zelfs dermatologen die stellen dat één of hooguit twee keer per week douchen beter voor je is dan dagelijks.

Onder de douche of in bad, wat is duurzamer?

Als we eens per week douchen, dan wordt het - net als in bad gaan - veel meer een luxueus genietmomentje. En dan komen we bij de vraag wat duurzamer is: bad of douche. Zowel voor de douche als voor het bad mengen we naar verhouding 60 liter warm water met 30 liter koud water. Daarin gaan de twee gelijk op. Maar dan...

Als je een waterbesparende douchekop hebt, gebruik je gemiddeld 7,2 liter water per minuut. In dat geval gebruik je bij een douchesessie van 9 minuten 64,8 liter water. In een bad gaat gemiddeld 120 liter water. Dat is bijna twee keer zoveel. Pas als je 17 minuten onder de douche staat, verbruik je meer water en energie dan wanneer je in bad gaat.

Conclusie

Het nemen van een douche is in bijna alle gevallen duurzamer dan in bad gaan. Er is twee keer zoveel water en energie nodig voor een bad als voor een douche van 9 minuten. En drie keer zoveel als je het douchen beperkt tot 5 minuten. Daarmee bespaart een gemiddeld gezin op jaarbasis 15.000 liter warm water en 60 m3 gas. Dus tel uit je (klimaat)winst.