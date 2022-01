Libelle Legt Uit: zijn geurkaarsen écht slecht voor je gezondheid?

Vooropgesteld: we kunnen je geruststellen, want dit geldt pas als je echt jarenlang vaak geurkaarsen in je huis brandt. Maar het is tóch goed om te weten en de gezondere alternatieven te kennen.

Paraffine is de boosdoener

Uit onderzoek van de universiteit van South Carolina blijkt dat geurkaarsen alleen gevaarlijk zijn als er één bepaald ingrediënt in zit: paraffine. Paraffine is een stofje dat is afgeleid van aardolie, steenkool of schalieolie. Als je deze stof verbrandt, komen er giftige stoffen vrij, zoals aceton, benzeen of tolueen. Deze kunnen kankerverwekkend zijn, waardoor de geurkaars meer kwaad dan goed doet.

Helaas bevatten de meeste geurkaarsen paraffine, blijkt uit de studie. De wetenschappers beweren dan ook dat deze kaarsen schadelijke dampen afgeven die verband houden met zowel kanker als astma. Maar: je loopt pas risico als je echt jarenlang kaarsen met paraffine brandt. Zo af en toe een geurkaarsje aansteken is dus geen probleem.

Goedkoper dan de alternatieven

De reden dat er in de meeste gevallen ondanks de ziekteverwekkende stoffen toch voor paraffine wordt gekozen, komt door de prijs. Dit stofje is simpelweg een stuk goedkoper dan de alternatieven. Bovendien zorgt paraffine ervoor dat de geur beter overkomt.

Geurkaarsen met sojawas

Wil je toch het zekere voor het onzekere nemen? Koop dan geurkaarsen die gemaakt zijn van sojawas. Deze bevatten geen giftige of kankerverwekkende stoffen. Daarnaast gaan deze kaarsen wel 30 tot 50 procent langer mee. Ze worden namelijk niet zo heet als paraffinekaarsen, waardoor ze langzamer smelten.

Zó maak je heel makkelijk van een sinaasappel een heel leuk geurkaarsje:

