Libelle Legt Uit: zit in een zoete appel meer suiker?

Ja, een zoete appel kan inderdaad meer fructose bevatten dan een zure appel. Maar diëtiste Wendy Walrabenstein raadt iedereen aan vooral niet te bang te zijn voor fruit. Ook zoete appels zijn supergezond.

De bekende dip

“Wat ik vaak in de spreekkamer vraag is: ’Stel dat je die appel, banaan of aardbeien laat staan? Wat zou je dan eten?’ Vaak is het zo dat mensen zin hebben in bijvoorbeeld een banaan en dat niet nemen, omdat ze denken dat het teveel suiker bevat. In plaats daarvan ontwikkelen ze een flinke trek en eten ze vervolgens iets ongezonds, zoals koek, chocolade of chips. Dit is vaak rondom de bekende ‘diptijd’ rond drie of vier uur ’s middags.”

Boosdoener

Daar gaat het volgens de diëtiste mis. “Bewerkte voeding is de echte boosdoener, omdat er in een beperkte hoeveelheid voeding heel veel suiker en vet zit, terwijl er vrijwel geen voedingswaarde in zit.” In fruit zitten daarentegen veel vezels, vitamines, mineralen en water. “Deze stoffen zorgen voor een verzadigd gevoel én een goede gezondheid.” Per 100 gram bevat fruit tussen de 50-100 kilocalorieën, terwijl in koek en chocolade dit al snel rond de 500 kilocalorieën ligt.

Minder trek

Wel raadt Walrabenstein aan om fruit als geheel product te eten en liever niet als sap. Als je fruit toch wil gebruiken voor een lekker drankje, dan kan je het beter in een blender mengen, aangezien dan de meeste stoffen goed behouden blijven. “Neem dus vooral appels, bananen, bessen, peren en al die andere goede vruchten en laat taart, koek en chocola staan. Je zal daarbij dan ook nog merken dat je smaak op den duur verbetert, waardoor je ook minder trek krijgt in die sterk bewerkte en ongezonde producten.”

Hoe gezond is ontbijten? Diëtiste Wendy legt uit: