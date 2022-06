Libelle Legt Uit: zó krijg je schroeiplekken uit je kleding

Maar niet getreurd! Er is namelijk een manier om schroeiplekken uit je kleding te krijgen.

Schroeivlek verwijderen met wasmiddel

Het eerste waar je aan denkt bij vlekken is natuurlijk wasmiddel. En dat is ook zeker een manier om je schroeiplekken te bestrijden. Door de vlek in te wrijven met wasmiddel (vloeibaar of een pasta van waspoeder en water) en daarna een tijdje in te laten trekken zou je de vlek al moeten kunnen bestrijden.

Ice ice baby

Soms is wasmiddel niet eens nodig. Als je er heel snel bij bent kan het al voldoende zijn om die leuke blouse even in een bad ijswater te leggen. Gewoon een bak, emmer of de gootsteen met koud water vullen en zo veel mogelijk ijsblokjes.

Wondermiddel

Geen succes met je ijsbad? Als het op schroeiplekken aankomt blijkt een mengsel van waterstofperoxide en ammoniak een echt wondermiddel te zijn. Je gebruikt een klein beetje, laat het minimaal een uur intrekken (langer als de vlek ernstiger is), spoelt je kledingstuk uit en wast het zoals normaal, et voilà.

Puur natuur

Er bestaat ook een natuurlijke manier om schroeivlekken uit kleding te krijgen. Je hebt citroensap nodig en de zon (in Nederland werkt deze tip dus niet elke dag). Je smeert de vlek in met citroensap en legt je kledingstuk daarna in de zon. Let wel op! Dit heeft een blekend effect en werkt dus alleen op lichtgekleurde of witte kledingstukken.

Behandel, spoel, repeat

Nog een heel simpele methode die het proberen waard is: behandel de vlek met witte azijn, spoel het uit met koud water en herhaal dit tot de vlek weg is.

Werkt niks tegen de schroeiplekken?

Naast citroensap heeft bleekmiddel natuurlijk ook een blekend effect. Eén of twee dopjes bleekmiddel in vier dopjes water moeten de truc doen. Je legt je kleding hier voor een kwartier in en roert tussendoor even om het hele kledingstuk gelijkmatig te bleken. Let wel: ook deze tip is natuurlijk alleen toepasbaar bij witte was en kleurvast witgoed, en niet bij wollen, zijden, satijnen en niet-kleurvaste stoffen. Was daarna zoals je dat normaal doet en laat de was drogen in de zon.

Een andere optie is trouwens om de schroeiplek weg te schuren. Dat werkt ook bij wollen kleding. Gebruik een nagelvijltje, stukje schuurpapier of een borsteltje om voorzichtig de schroeiplek weg te vijlen. Zeker met dunnere stoffen moet je wel goed opletten dat je er geen gaten in vijlt.

Als je vreest voor gaten of kleurverlies is er nog een allerlaatste optie. Je kunt de schroeiplek natuurlijk altijd verbloemen met een leuk versiersel. Ha!

Schroeiplekken voorkomen is beter dan genezen

Het allerbeste is natuurlijk om geen schroeiplekken in je kleding te laten komen, bijvoorbeeld door nooit meer te strijken. Benieuwd hoe? Dat lees je hier.

Bron: rtlnieuws.nl, cleanipedia.nl