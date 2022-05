Libelle Legt Uit: zó wordt het vakantiegeld berekend

Krijg ik vakantiegeld?

Normaal gesproken krijgt iedere werknemer in loondienst vakantiegeld. Ben jij dat, dan krijg je eind deze maand of anders volgende maand het vakantiegeld uitbetaald. Daar heb je volgens de wet recht op. ZZP’ers en ondernemers vallen daar echter niet onder.

Hoeveel vakantiegeld krijg ik dan?

Hoe hoog dat bedrag is, hangt af van je salaris. Het is wettelijk vastgelegd dat je altijd minimaal 8% van je bruto jaarsalaris uitbetaald krijgt als vakantiegeld. Dus stel: je had in 2021 een modaal inkomen, wat volgens de laatste cijfers neerkomt op € 38.000, dan krijg je dit jaar minstens bruto € 3.040 vakantiegeld. Lekker!

Hoe zit het met de belasting over vakantiegeld?

Ja, dat is nog wel even een dingetje. De bedragen waarmee we hierboven rekenden, waren bruto. Je moet over die bedragen dit jaar nog 37,1% inkomstenbelasting betalen bij jaarinkomens onder de € 68.508. Verdien je meer, dan is de belasting zelfs 49,5%.

Maar wellicht heb je recht op loonheffingskorting, waardoor je niet echt zoveel belasting moet betalen. Heffingskortingen kunnen verschillen van persoon tot persoon. Het beste kun je hiervoor even organisaties als het Nibud checken, of bellen naar de Belastingtelefoon. Zij kunnen helpen met het exacte percentage belasting dat je moet betalen.

Overigens hoef je niet zelf deze belasting af te dragen. Je werkgever verrekent het al voor je voordat het bedrag op je rekening verschijnt. Maar het is altijd goed om te controleren of alles gaat zoals het zou moeten gaan.

Wat nou als ik van baan heb gewisseld?

Dat is in de meeste gevallen geen probleem. Als jij, net zoals de meeste mensen, altijd één keer per jaar over het afgelopen jaar je vakantiegeld krijgt, dan krijg je dat ook als je weggaat bij een werkgever. Je krijgt ook dan 8% van je brutosalaris over de maanden die je hebt gewerkt sinds de vorige keer dat het vakantiegeld werd uitbetaald.

Is het beter om het geld te sparen of is het treat yourself-tijd?

Dat is natuurlijk volledig aan jezelf. Sommige mensen gebruiken het geld om bepaalde tekorten in het huishouden te dichten. Anderen brengen hun auto naar de garage voor een grote beurt, of zetten het geld op een spaarrekening ‘voor het geval dat’. Maar het is natuurlijk ook helemaal goed om jezelf te trakteren op een mooie jurk of een bezoekje aan de schoonheidsspecialist. Je hebt er hard voor gewerkt, dus genieten mag zeker!

Bron: AD, FNV