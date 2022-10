Libelle Legt Uit: zóveel kost het om 30 dagen de lampjes in je kerstboom te laten branden

Waar tuincentra hopen dat mensen de kerstverlichting niet uit laten door de energieprijs, klampt kerstliefhebbend Nederland zich vast aan het prijsplafond. Maar ja, dat gaat helaas pas vanaf 1 januari 2023 in. Dus wat kost het?

Ouderwetse versus nieuwerwetse kerstverlichting

All you want for Christmas is een lage energierekening. Om uit te zoeken hoeveel geld de kerstboom je per jaar kost, maken we onderscheid tussen verschillende soorten lampjes. Gebruik jij al twintig jaar dezelfde kerstverlichting? Dan is de kans groot dat je nog gloeilampjes in de boom hebt hangen. Deze verbruiken meer energie dan lampjes met LED-verlichting. Ook per merk kan dit weer verschillen. Hoeveel energie de lampjes verbruiken, staat op de verpakking. Wil je weten hoeveel lampjes je nodig hebt voor jouw boom? Zochten we al voor je uit.

Verbruik LED-lampjes

Over hoeveel geld hebben we het dan? Eigenlijk over bijna niets. Als je ze dertig dagen laat branden (alleen als het donker is), verbruiken honderd LED-lampjes in de kerstboom ongeveer 1,5 kWh. Met honderd lampjes kun je een boom van een meter hoog verlichten. Met een gemiddelde prijs van € 0,89 per kWh komt dat neer op € 1,33 per honderd lampjes per dertig dagen.

Een kerstboom van twee meter telt al snel 320 LED-lampjes. Dan kom je uit op een bedrag van ongeveer € 5,39 per dertig dagen. De aanschafprijs van de LED-kerstverlichting is over het algemeen hoger dan van gewone kerstverlichting. Omdat deze tot wel zeven keer zuiniger in gebruik is, haal je die kosten er - zeker in deze tijden - snel uit.

Verbruik gloeilampjes

Heb je nog ‘ouderwetse’ lampjes in de boom hangen? In het kader van ‘LED it snow’: overweeg eens om ze te vervangen om het verbruik te drukken. Dat kan je per maand een hoop geld schelen. Een streng standaard kerstboomlampjes van honderd stuks verbruikt in dertig dagen ongeveer 10,5 kWh stroom. Omgerekend in euro’s is dat € 9,34.

Om hetzelfde rekenvoorbeeld aan te houden als bij de LED-lampjes: bij een boom van twee meter met 320 lichtjes komt het neer op € 29,90. Bijna € 25 meer, dus.

Bespaartips

Om het ondanks de energiecompensatie in november en december financieel behapbaar te houden, kun je ervoor kiezen om je verlichting niet de hele dag te laten branden, maar bijvoorbeeld drie of vier uur. Hiervoor kun je een timer gebruiken of de lampjes handmatig aan- en uitzetten.

De grootste bespaartip deze winter is bezuinigen op de verwarming: je huis verwarmen is namelijk de grootste kostenpost. Het helpt om de thermostaat een graadje lager te zetten en je cv-ketel opnieuw in te stellen - als je die hebt.

