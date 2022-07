Libelle’s Barbara: “Ook op het strand of de camping is Libelle altijd dichtbij”

Vroeger kocht ik altijd een stapel bladen om mee te nemen op vakantie; hoe meer hoe beter. Het was een belangrijk onderdeel van de voorpret, een cadeautje aan mezelf. Ik las alles uit en liet mijn magazines het liefst ergens op de vakantiebestemming liggen, in de hoop dat anderen er ook nog plezier van zouden hebben. Doe ik nog steeds trouwens. Een nóg grotere kick krijg ik als ik iemand in een Libelle zie bladeren op een strand of terras. Hoe fijn, dat vrouwen hun eigen genietmomentje hebben met ons magazine!

Toch neem ik de laatste jaren minder papier mee in mijn vakantiekoffer. Hooguit één of twee dikke magazines, want ik weet: de rest lees ik op mijn telefoon. Ik heb namelijk - ik geef het eerlijk toe - zelden het geduld om een uur achter elkaar een krant of tijdschrift te lezen, zonder op mijn telefoon te kijken. Hoe graag ik die rust ook wil vinden.

Bovendien weet ik nu dat alles ook online te vinden is. Mijn dagelijkse krant, het weekendmagazine en óók Libelle. Want we zetten het hele weekblad ook op Libelle.nl, achter de betaalmuur. En het mooie is: als je al een abonnement op het blad hebt, krijg je die digitale Libelle erbij. Alle stukken die zijn aangeduid met een roze vlakje met ‘Premium’, zijn voor abonnees gratis toegankelijk.

Nu ik toch bezig ben, mag ik hoogstpersoonlijk meteen even reclame maken voor mijn favoriete online Premium-rubrieken? De avonturen van mijn vriendin Tessel bijvoorbeeld, die wekelijks haar turbulente liefdesavonturen (en ik weet dat het allemaal echt gebeurd is!) voor ons optekent. Ze ontroert me telkens weer, hoe ze in de liefde blijft geloven in elke ontmoeting met een man. En waar we in het blad één keer per week een bijzonder en aangrijpend levensverhaal van een vrouw hebben, hebben we er online bijna elke dag één. Zo hebben we vandaag het eerlijke verhaal van Reza, die haar goedbetaalde baan opzegde om juf te worden en toegeeft dat ze daar nu ongelooflijk spijt van heeft.

Abonnees stellen ons vaak de vraag hoe ze dan moeten inloggen om achter de betaalmuur te komen.

Daarom, in het kort:

Klik op Libelle.nl rechtsboven op ‘service’, dan verschijnt er een menu; Log gratis in met je e-mailadres - als je dat nog niet hebt gedaan. Al ingelogd? Dan mag je deze stap overslaan. Tik vervolgens op ‘mijn account’ En dan op ‘mijn abonnementen’ Vul jouw persoonlijke abonnementsnummer in (zie onderaan dit artikel waar je dit kunt vinden) en je postcode; Klik op ‘activeer nu’; Als je al een account hebt, kun je hiermee inloggen. Anders klik je op ‘registreren’. Vul je gegevens in en klik op ‘registreren’ om je account aan te maken. Je ziet nu de bevestiging dat ‘digitaal lezen’ is geactiveerd.

Waar is mijn abonneenummer dan?

Je hebt dus je abonneenummer nodig. Maar wat was dat ook alweer? Dit nummer heb je gekregen bij het afsluiten van je abonnement. Maar wie heeft die bevestiging nog? Het is het handigst om op de maandelijkse bankafschrijving te kijken. Daar staat het abonneenummer vermeld. Maar het staat ook op de adressticker van je Libelle en in de de welkomstbrief/e-mail van je abonnement. Je kunt ook contact opnemen met de klantenservice om je abonnementsnummer op te vragen.

Dagelijks ingelogd

Ik hoop je hiermee op weg te hebben geholpen. Heel veel van onze abonnees zijn al dagelijks ingelogd, want we plaatsen elke dag nieuwe interviews, columns, vervolgverhalen, levensverhalen én nieuwtjes op Libelle.nl. Onze journalisten gaan uiteraard ook met vakantie, maar onze redacties draaien gewoon 24/7 door. Elke dag, elk uur volgen we het nieuws en brengen we mooie verhalen. Libelle blijft ook in de zon elke dag een feestje.

Ik wens iedereen een heerlijke zomer toe. Geniet, rust lekker uit en blijf gezond.

PS: nog even rustig lezen hoe je je abonnement koppelt? Dat kan hier.