Libelle’s chef mode Françoise dacht een leuk tasje te hebben gekocht: “Het lelijke ding bleek trending topic op TikTok”

Françoise liet zich verleiden tot een nieuwe aankoop en was daar best content mee, tot haar dochter een opmerking maakte.

“Soms ben ik niet zo blij met social media. Waar is de tijd gebleven dat je zelf een leuk mode-item kon ontdekken zonder dat direct de hele goegemeente een week later met hetzelfde item liep? Het zit zo: ik kocht onlangs een heel handig tasje bij Uniqlo. Slechts €14,90, dus geen geld.

Crossbody tasje

Al stond ik wel even te twijfelen, want eigenlijk is het best een lelijk tasje. Hoewel het een beetje pijn aan mijn modehart deed, won praktisch het deze keer van de looks. Het is een polyester tasje met een rits dat je cross-body kunt dragen. En in dat tasje past veel, heul veel. Telefoon, waterflesje, pasjes, make-up en nog veel meer zooi, geen probleem.

Trending topic

Eerlijk is eerlijk, ik was blij met mijn vondst. Tot ik thuis kwam en weer eens hard werd uitgelachen door mijn puberdochters. Ik had een TikTok-tassie gekocht. Volgens dochter Mindel had echt iedereen op school eenzelfde exemplaar. Dat ik, als chef mode, niet wist dat dit tasje ‘trending topic’ was vonden ze nog wel de grootste grap van de dag. Tsja, dan mag ‘handig’ het winnen van ‘mooi’, als je overal om je heen ineens hetzelfde tasje ziet en Aaf Brandt Corstius het er zelfs in haar podcast over heeft, dan is de lol er voor mij snel af. Eigenlijk was toch al een lelijk tasje. De dochters denken hier anders over. Die vechten om mijn TikTok-tas.”