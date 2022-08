Libelle Tuin & Zo: voor een (na)zomer vol kleur en buitenpret

Als de avonden zwoel zijn, zitten we natuurlijk heerlijk lang buiten. Hoe je je terras gezellig maakt met brocante en mooie verlichting is vooral een kwestie van durven en doen. En van je slag slaan in de kringloopwinkel of op de rommelmarkt.

Buitenkijkers

Niets leuker dan gluren bij de buren. In de prachtige (moes)tuinen van groenliefhebbers zijn zó veel ideeën te zien dat je bijna ogen tekort komt. Duurzaamheid in de tuin wordt steeds belangrijker in een wereld waar biodiversiteit zo in gevaar is. Drie tuinvrouwen vertellen over hun passie voor bloemen kweken en hoe zij op een groene manier bezig zijn, in het dossier ‘aquaplanning’ vind je tips en spullen voor een goede waterhuishouding in de tuin en Eva en Jeroen vertellen alles over hun wadi-tuin.

Tuinklusjeskalender

Voor wie van siergrassen houdt, hebben we dé tips voor een tuin vol wuivend goed. In de late zomer zijn deze planten op hun mooist. Wist je dat siergrassen ook prachtig staan in een vaas? Dat leer je in de masterclass boeketten maken. Plus: een reportage bij een bijzondere bomenkwekerij en de tuinklusjeskalender voor augustus, september en oktober.

