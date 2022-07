Young woman editing her vodcast Beeld Getty Images

Libelle zoekt stagiaires: kom jij stage lopen op de leukste redactie van Nederland?

Heb jij een dochter, nichtje, neefje, zoon of kleinkinderen die op zoek is/zijn naar een stage? Of misschien ben je zelf wel op zoek? Dan hebben we goed nieuws: Libelle is namelijk op zoek naar stagiair(e)s voor verschillende afdelingen per september 2022.