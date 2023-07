Maak je werkplek in 5 stappen vakantieproof

De vakantie komt dichterbij, maar kun je eigenlijk wel weg? Die to-dolijst op de werk is alleen al een reden voor nog meer stress. Niet nodig, want met dit stappenplan laat je ontspannen de boel de boel.

Natuurlijk is het belangrijk om je werk netjes achter te laten voor collega’s, klanten, cliënten of andere contactpersonen. Maar vergeet ook jezelf niet. Als de boel niet goed afgerond wordt, kan dit ervoor zorgen dat je tijdens de vakantie gestoord wordt voor van alles en nog wat. Of dat je blijft dubben over losse eindjes. Irritant, want vakantie is juist bedoeld om op te laden en dat lukt niet als je wel vrij bent, maar met je hoofd nog op je werk zit.

Begin op tijd

Wie pas een paar dagen voor de vakantie begint met afronden, is te laat. De kans is dan groot dat je een eindsprint moet trekken, lange dagen moet maken om alles geregeld te krijgen of, eenmaal aan het zwembad, nog dágen nodig hebt om te ontstressen. “Dat hoor ik vaak van mensen, dat ze de eerste dagen van de vakantie niet te genieten zijn, hoofdpijn hebben of zich grieperig voelen. Dat is letterlijk de stress die eruit komt”, zegt Björn Deusings, trainer in timemanagement en auteur van Elke dag om 15.00 uur klaar. Wat dan wel ‘op tijd’ is als het gaat om afronden, hangt af van je functie. Sommige mensen hebben ad hoc werk, daarbij is een lange voorbereiding minder noodzakelijk dan voor werknemers met langlopende projecten. Deusings raadt aan om twee weken voor vertrek te beginnen aan dit stappenplan.

Als het lekker weer is, neemt Mirjam (52) graag een dagje vrij om te gaan wandelen of fietsen. “Het verschilt natuurlijk per functie of dat kan, maar zelf zet ik mijn out-of-office alleen aan als ik echt een paar dagen niet bereikbaar ben.”

Stel prioriteiten

Overweldigd, zo met de vakantie in aantocht? Begin met het maken van een overzicht van álle taken die nog moeten gebeuren. Verdeel die onder in dingen die je zelf moet afhandelen, taken die je kunt overdragen en klussen die kunnen wachten tot na de vakantie. Deusings: “Hoeveel je voor vertrek moet doen, is niet alleen afhankelijk van het werk zelf, maar ook van hoe lang je vakantie duurt. Ben je er een weekje tussenuit? Dan kunnen veel dingen wel even blijven liggen. Bij een reis van drie weken of een sabbatical is de takenlijst waarschijnlijk een stuk langer.” Ook volgens Els Jacobs, oprichter en eigenaar van De HuishoudCoach en De KantoorCoach en auteur van Organiseer je leven (2022), is het belangrijk prioriteiten te stellen. “Het is niet mogelijk om álles te doen, zo vlak voor de vakantie. Vaak is het ook een extra drukke periode omdat collega’s al op vakantie zijn en hun taken misschien deels op jouw bord liggen. Dus kies wat je écht moet doen. Maak een lijst met drie taken waarvan je denkt: ik kan niet op vakantie, als dit niet is gebeurd”, zegt ze. Noteer ook meteen welke concrete acties bij die drie taken horen. “Soms zijn taken best omvangrijk en horen er allerlei subtaken bij. Schrijf daarom alle acties op, zodat helder is wat je écht gaat afronden.” Deusings vult aan: “En het is belangrijk om in die periode ‘nee’ te zeggen tegen nieuw werk.”

Ontplofte mailbox Bij terugkeer een overvolle mailbox? “Het voordeel als je wat langer weg bent geweest, is dat veel problemen zichzelf in de tussentijd al hebben opgelost”, zegt professional organizer Els Jacobs. “Die mails kunnen meteen de prullenbak in of gearchiveerd worden.” Een andere tip om snel mails weg te werken, is sorteren op afzender. “De meeste namen herken je, zo weet je snel of iets belangrijk is of niet. Ga daarna voor de quick wins, daarmee bedoel ik: beantwoord korte vragen meteen. Zo werk je in een uur misschien wel vijftig mails weg. Dat geeft een goed gevoel en je ziet door de bomen het bos weer.”

Regel een vervanger

In het beste geval is er in je team een planning gemaakt waarin staat wie wanneer op vakantie gaat en wie dan werk van de ander overneemt. In slechtere gevallen moeten werknemers zelf een collega of externe kracht vragen. Of al het werk blijft liggen omdat er vanwege personeelstekorten geen vervanger is. Is er iemand die jouw taken overneemt? Maak dan een kort overdrachtsdocument, tipt organizer Els Jacobs. Ze verwijst naar de ANWB-campagne voor vakantiegangers in het pre-smartphone tijdperk: maak van achterblijvers geen spoorzoekers. “Je wilt niet dat je vervanger veel tijd kwijt is met uitzoeken hoe jouw werk gedaan moet worden. Een overdracht klinkt zwaar, maar het is gewoon een A4’tje waarop staat wat er de komende tijd moet gebeuren. Wanneer, hoe en waar vindt de ander de juiste gegevens of documenten? Zet er ook bij in welke – uitzonderlijke – gevallen je gestoord mag worden.” Houd de overdracht beknopt, anders kost het jou én de vervanger te veel tijd. In sommige gevallen is het volgens Deusings beter om de koppen bij elkaar te steken en in maximaal een uur alles door te nemen.

Grote ergernis van Bianca (42): ‘Sorry, je dacht misschien: wat een snelle reactie! Maar het is mijn out-of-office. Ik beantwoord je mail als ik terug ben, dat is *datum*.’

Out-of-office bericht

Stel in je mailbox een afwezigheidsassistent/automatisch antwoord in. Het is zelfs beter om dit al twee dagen voor vertrek te doen, zodat er geen nieuwe taken bij komen. Ook belangrijk: reageer niet meer op mails, anders gaan mensen ervan uit dat je dat gedurende je vakantie blijft doen. “Al reageer je maar op één persoon, het zorgt toch voor onrust. Je hebt dan het gevoel dat je je mail in de gaten moet houden voor die ene persoon die misschien reageert en ziet dan ook de rest van de mail.” Bonustip: laat het automatische bericht nog een of twee dagen langer doorlopen na je terugkeer van vakantie. Op die manier heb je tijd om de mailbox op te schonen en rustig op te starten. Wat er in zo’n out-of-office bericht staat? “Sommige mensen maken er iets grappigs van. Of dit kan, is verschillend per branche”, zegt Els Jacobs. Bij een mediabedrijf wordt zoiets wellicht gewaardeerd, bij een notariskantoor waarschijnlijk niet. “Waarom je er niet bent, hoef je niet per se te delen. Wel belangrijk: tot wanneer je weg bent en bij wie mensen terecht kunnen voor urgente zaken.” Hoewel de meeste werkgerelateerde communicatie via mail gaat, zijn er nog steeds aardig wat bellers. Handig dus om je voicemail in te schakelen en aan te passen. Jacobs geeft daarnaast als tip om op WhatsApp aan te geven dat je niet bereikbaar bent omdat deze app steeds vaker ook wordt gebruikt voor zakelijke communicatie. “Zet bijvoorbeeld in je status dat je met vakantie bent, of zet over je profielfoto een tekstje dat je even onbereikbaar bent. Op die manier wordt de drempel voor collega’s en klanten om te appen groter.”

Korte vakanties, minder stress Vaker korter weggaan helpt om de werkstress voor je vakantie te verlichten, blijkt uit onderzoek van Jeroen Nawijn van de Breda University of Applied Sciences. Hij onderzocht de relaties tussen welbevinden en vakantie. Zijn conclusie: op vakantie gaan – vooral de voorpret – verhoogt het geluksgevoel. Ga daarom niet eens per jaar langere tijd weg, maar boek wat vaker een kortere vakantie. Dan zijn er ook nog eens minder taken die je moet afmaken of overdragen. Veel dingen kunnen best een weekje blijven liggen.

Julia (30) kreeg de volgende out-of-office mail van een klant in Zuid-Afrika: ‘Ik ben afwezig omdat ik een burrito heb gegeten. Ga niet naar de burritotent op de hoek bij het National Historical Park! Je krijgt er spijt van!’

Ruim je werkplek op

Je werkplek opruimen geldt zowel voor je fysieke als digitale bureaublad, zegt professional organizer Jacobs. Veel mensen hebben geen goede mappenstructuur op hun computer en dumpen documenten op hun bureaublad. Lijkt handig, maar zorgt op den duur voor chaos. Vlak voor vertrek nog zo’n systeem optuigen is misschien wat te veel van het goede, maar ga er wel even doorheen en laat alleen documenten staan waar je na je vakantie nog in moet werken. Door je bureaublad op te ruimen, begin je na je vakantie met een schone lei. “Ruim ook rondslingerende papieren op”, adviseert Jacobs. “Een schoon bureau nodigt na de vakantie meer uit om weer aan de slag te gaan.”

Plan je terugkeer

Het kost veel tijd en energie als je bij terugkeer moet bedenken waar je ook alweer mee bezig was. Schrijf daarom voor vertrek, vooral bij projecten die je niet overdraagt, op wat de eerstvolgende stappen zijn, tipt Jacobs, en maak die acties zo concreet mogelijk. “Plan ook een debriefing in met degene die jou vervangen heeft zodat die kan vertellen wat er is gebeurd in de tussentijd en welke zaken als eerste moeten worden opgepakt. Doe dat bij voorkeur op de eerste dag na de vakantie, dan staat je out-of-office nog aan.”

Anne (34) verwerkt haar dromen in haar out-of-office: ‘Bij spoedgevallen mag je me storen. Bijvoorbeeld als je me een zangworkshop op het kantoor van Google wil laten geven, of als ik een nieuwe Disney-film mag inspreken.’

Altijd bereikbaar…

17% van de Nederlanders voelt zich gedwongen om tijdens de vakantie bereikbaar te zijn voor werk. Dit blijkt uit onderzoek onder 1214 Nederlanders in loondienst, uitgevoerd door PanelWizard. Een derde van de respondenten heeft weleens een zakelijke telefoon of laptop meegenomen op vakantie. Dit is er misschien de oorzaak van dat een kwart van de werkenden het werk moeilijk kan loslaten op vakantie. Uit het onderzoek blijkt verder dat 42% van de Nederlanders daadwerkelijk weleens heeft gewerkt op vakantie. Toch gaan zij er niet van uit dat collega’s hetzelfde doen; slechts 7% van de ondervraagden verwacht van kantoorgenoten dat zij op hun vakantiebe-stemming bereikbaar zijn.

Fotografie: Stocksy