Maak jij je in de winter schuldig aan déze twijfelachtige datingtrend?

Winter coating betekent zoiets als ‘winterjassen’. Oftewel, het is koud en kil en je wilt graag iets warms en vertrouwds om je heen hebben. Dat is precies waar deze datingtrend voor zorgt: winter coaters snorren namelijk in het najaar oude vlammen op om een knusse wintertijd mee te beleven, om ze vervolgens weer de deur uit te zetten als de eerste zonnestralen doorbreken.

Comfortabel en vertrouwd

Datingapp Inner Circle onderzocht deze twijfelachtige datingtrend en meldt dat 32 procent van de singles in de herfst of winter wordt benaderd door een ex. “Winter coating biedt het comfort om binnen te blijven, samen met iemand die je al kent. Het is een aantrekkelijke keuze om iets nieuw leven in te blazen en zo de dure fase van daten achterwege te laten, om vervolgens meteen in de comfortabele fase te belanden”, legt Inner Circle datingexpert Crystal Cansdale uit.

Niet gezond

Overigens hebben de experts van Inner Circle een duidelijke mening over winter coating: het is niet gezond en zelfs een ‘dieptepunt van cuffing season’. De naam ‘cuffing season’ verwijst naar het Engelse woord ‘cuffs’, oftewel handboeien. Het datingfenomeen houdt in dat vrijgezellen van oktober tot maart actiever op zoek gaan naar verschillende vormen van relaties — gezelschap dat ze kunnen ‘vastleggen’ voor de kille maanden zodat ze er warmpjes bij zitten.

Bron: Inner Circle, Vice