Maak kennis met oestergrijs: de mooiste tint voor grijs haar

Oestergrijs, of oyster grey zoals de Engelsen zeggen, laat je haar er net even gezonder uitzien door de mooie parelmoerglans die het geeft. Daardoor is het een frisse opvolger van de asgrijze kleur die vorig jaar zo populair was.

De nieuwste trend voor grijs haar

Denk bij oestergrijs aan een mooie mengelmoes van helder platinablond met zachte zilvertinten. In combinatie met die parelmoerglans krijg je een prachtig multidimensionaal effect waarmee de binnenkant van een oesterschelp nabootst en je grijs of zilver haar accentueert. Ideaal als jouw grijze lokken wat dof en stug ogen en wel een oppepper kunnen gebruiken.

Of je van nature grijs bent of juist lichtblond: de koele, ijzige tint ziet er bijna holografisch uit, waardoor je lokken weer glad en glanzend ogen.

Inspiratie

Om een beter beeld te krijgen van de haartrend én om te bepalen of deze koele... eh, coole tint jou ook staat, hebben we een paar inspiratiebeelden voor je verzameld.

Waar vraag je om bij de kapper?

Als je uitlegt dat je oestergrijs haar wil en de plaatjes laat zien, weet je kapper ongetwijfeld raad. De ene haarstylist zal een balayage aanraden, de ander gaat misschien aan de slag met toners en kleurshampoos. Dat ligt natuurlijk ook aan de huidige kleur en staat van je haar. Los van de kleuring is het aan te raden om een glossing-behandeling te doen. Hierdoor wordt je haar zijdezacht en behoudt het die mooie (parelmoer)glans beter. Thuis kun je dit aanvullen met maskers voor glanzend haar.

Beeld Getty Images

Bron: Freundin