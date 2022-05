Makkelijk én effectief: dít is waarom de 12/3/30-work-out zo populair is

De workout gaat viral op TikTok omdat-ie makkelijk, snel én ontzettend effectief is.

De 12/3/30-work-out

Het speelt zich allemaal af op de loopband, maar je hoeft helemaal niet hard te rennen. Klinkt dit je niet als muziek in de oren? TikTokkers lopen ermee weg (see what we did there?). Het was de populaire TikTokker Lauren Giraldo die de work-out als eerste op het platform introduceerde. Zij viel er 14 kilo mee af.

Zó werkt de 12/3/30-work-out

De work-out werkt als volgt: je stelt de hellingsgraad van de loopband als eerste in op 12%. Daarna zet je de snelheid op 3 mijl per uur (bij ons is dat ongeveer 4,8 kilometer per uur). En dan is het een kwestie van 30 minuten lopen. Hier komt dus de naam 12/3/30 vandaan.

Een soort snelwandelen

Het fijne aan deze workout is dat je niet erg hard hoeft te rennen. Het komt eigenlijk neer op snelwandelen. Daarnaast is 30 minuten ook helemaal niet lang. Appeltje eitje, toch?

Maar dan een berg op

Het uitdagende zit ’m in de hellingsgraad van 12%. Dat is alsof je een berg op loopt. Dat maakt deze work-out erg effectief voor je been- en bilspieren.

Calorieën verbranden

Maar dat is nog niet alles: je verbrandt behoorlijk wat calorieën door deze work-out. In een half uurtje tijd tussen de 400 en 800 calorieën, afhankelijk van je niveau. Je leest het goed: zóveel calorieën voor slechts een half uurtje wandelen.

Let op!

Even een paar disclaimers, want er is wel het een en ander waarop je moet letten. Ten eerste: of je afvalt hangt sterk af van wat je eet. Besteed daarom ook aandacht aan een goed voedingspatroon. Ten tweede: een goede warming-up is erg belangrijk. Zorg dat je die benen eerst goed stretcht. En als laatste: besef je dat je spieren tussendoor rust nodig hebben om te herstellen, voordat je vanaf nu iedere dag op de loopband staat. Blessures wil je natuurlijk voorkomen. Veel trainplezier!

Mogen jouw borsten wel wat steviger? Dat pak je dan weer zó aan:

Bron: Sport.be