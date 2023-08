Meedoen met de Libelle Leesclub? Zo werkt het!

Iedereen kan gratis mee doen met de Libelle Leesclub. Je dient wel zelf het boek (of e-book) te kopen, maar je kunt het natuurlijk ook lenen in de bibliotheek.

Om gemotiveerd te blijven tijdens het lezen, adviseren we je om (gratis) lid te worden van de Facebook-groep Libelle Leest. Deze Facebook-groep wordt komend jaar ons ‘clubhonk’. Hierin delen we grappige, fascinerende en interessante weetjes over het boek en de schrijver. Daarnaast is dit dé plek om je clubgenoten beter te leren kennen. Aan het einde van de maand kun je er ook stemmen op het volgende boek! Zo heb je zelf invloed op wat we gaan lezen.

Geen Facebook? Ook dan ben je natuurlijk van harte welkom om mee te doen. Houd Libelle.nl in de gaten, we zullen aan het begin van iedere maand delen welk boek we lezen en aan het einde van de maand laten weten wanneer de bespreking is.

In augustus lezen we...

DEFINITIE VAN LIEFDE van Nhung Dam

Met actrice Rose lijkt alles goed te gaan, maar kort na de ontdekking van haar zwangerschap wordt ze door haar geliefde verlaten. Op schitterende en geheel eigen wijze vertelt Nhung Dam dit pijnlijke liefdesverhaal. Een verhaal over relaties, vriendschap, afkomst, kunst en het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw.

LIBELLE LEESCLUB BOEKBESPREKING

Op 5 september van 19:30 tot 20:30 zal de boekbespreking van Definitie van Liefde plaatsvinden. Schrijfster Nhung Dam zal ook aanwezig zijn om al onze vragen te beantwoorden. Wil je zeker zijn van een plek, reserveer ’m dan snel via deze link.

In februari lezen we...

LETSELSCHADE van Vonne van der Meer

Het boek gaat over advocaat Palthe die zich vastbijt in zijn laatste zaak: een jonge vrouw die vanaf haar middel verlamd is door een dwarslaesie. Hij moet alles te weten komen over haar leven voor het ongeluk, maar ook schetsen hoe haar toekomst eruit had kunnen zien.

Om een zo hoog mogelijke schadeclaim bij de Zwitserse fabrikant van haar ski’s te kunnen indienen, moet letselschadeadvocaat Anton Palthe alles over zijn cliënte te weten komen. Over het leven voor haar dwarslaesie, maar ook over haar toekomst. Hoe die eruit had kunnen zien. Zij verzet zich hiertegen, maar waarom? In geconcentreerde scènes schetst Vonne de ontwikkeling van een vrouw wier leven muurvast lijkt te zitten. Een loodsteile afdaling terug in de tijd.

LIBELLE LEESCLUB BOEKBESPREKING

Op 23 februari van 19:30 tot 20:30 zal de boekbespreking plaatsvinden. Schrijfster Vonne van der Meer zal ook aanwezig zijn. Wil je zeker zijn van een plek,reserveer ‘m dan nu hier!

In januari lazen we....

WAT STILTE WIL van Arthur Japin

Het boek gaan over Anna. Zingen is haar grote geluk. Zij heeft de stem, het talent en de ambitie, maar een carrière als zangeres is voor een meisje uit haar milieu eind negentiende eeuw ondenkbaar. Met de opkomst van de vrouwenbeweging, de Palingoproer in de Jordaan en de oprichting van Het Concertgebouw breekt echter een nieuwe tijd aan. Gesterkt door de eigenzinnigheid en vrijheidszin van schrijvers als Kloos, Verwey, Van Eeden en Van Deyssel, in wier entourage zij terechtkomt, durft Anna haar eigen weg te gaan. Zij oefent in stil verweer haar stem en zet, als onafhankelijke vrouw, haar eerste eigen stappen in de muziek en de liefde. Dan blijkt dat zij buiten de macht van haar familie heeft gerekend...