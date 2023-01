Meer lezen in 2023? Met deze tips krijg je dat voor elkaar

Meer boeken lezen: we willen het allemaal zo graag, maar in de praktijk komen maar weinig mensen eraan toe. Toch is lezen prima te combineren met een druk leven, als je maar weet hoe. Met deze tips pak je in 2023 vaker een boek erbij - en voor je het weet is lezen weer één van je grootste hobby’s geworden.

Word lid van de Libelle Leesclub

Zoals dat met alles gaat, blijf je enthousiaster wanneer je het samen doet. Je aansluiten bij een boekenclub is dus niet alleen heel gezellig, maar ook handig om gemotiveerd te blijven. En laat Libelle nou nét een eigen club zijn gestart. Elke maand lezen we samen een boek waarna we dit bespreken (soms zelfs met de auteur!).

Om gemotiveerd te blijven tijdens het lezen, adviseren we je om (gratis) lid te worden van de Facebook-groep Libelle Leest. Deze Facebook-groep wordt het ‘clubhonk’. Naast de laatste informatie over de bespreking, kun je er grappige, fascinerende, interessante weetjes over het boek en schrijver gedurende de maand terugvinden. Daarnaast is dit dé plek om je medeclubgenoten beter te leren kennen.

Ruil nutteloze social media-uurtjes in voor een boek

Hoeveel uur scroll jij per dag op social media zonder écht te kijken? Wanneer je deze momenten inruilt voor een goed boek, lees je in 2023 gegarandeerd meer dan in voorgaande jaren. Zorg er dus voor dat je het boek altijd bij de hand hebt. Op het toilet, ‘s avonds op de bank of terwijl je in de trein zit. Allemaal mooie momenten om wat bladzijdes te lezen.

Leg jezelf niet te veel druk op

Grote kans dat ook jij geneigd bent jezelf te veel druk op te leggen. Zo verplicht je jezelf nog 50 bladzijden te lezen, want misschien wordt het boek dan wel leuk/spannend/interessant. Maar als een boek niet voor jou werkt, is dat nogal zonde van je tijd. Leg het boek weg en begin aan een nieuw exemplaar waardoor je wél weer zin krijgt in lezen. Je doet het uiteindelijk voor jezelf -niemand heeft er iets aan als jij een boek met veel pijn en moeite uitleest.

Experimenteer met meerdere boekvormen

Kom je niet aan lezen toe omdat je veel tijd achter het stuur doorbrengt? Misschien zijn audioboeken wel jouw geheim om meer te lezen. Reis je veel en vind je een boek meeslepen maar gedoe? Wat dacht je van een e-reader? Boeken bestaan anno 2023 al lang niet meer uit één vorm en kunnen op heel wat manieren gelezen worden. Ontdek de manier die bij jouw leven past.

Lezen voor het slapengaan

Voor onze (klein)kinderen is het de normaalste zaak van de wereld om ‘s avonds voor het slapengaan een verhaal te lezen, maar als volwassenen verliezen we die gewoonte uit het oog. Voeg je lezen toe aan je avondroutine, dan heb je binnen de kortste keren een heel boek uit. Mooi meegenomen: het levert ook nog eens gezondheidsvoordelen en een betere nachtrust op.

Elke dag een half uur lezen? Libelles Rosa probeerde het:

Bron: Stylist, Happinez