Meevallertje: déze producten werden juist goedkoper het afgelopen jaar

Van een rondje supermarkt kun je tegenwoordig vrij moedeloos worden. Vrijwel alle producten lijken in prijs gestegen te zijn, en sommige zo erg dat we ze liever links laten liggen. Maar er zijn goddank (!) ook producten die even duur zijn gebleven of zelfs zijn gedaald in prijs, zo blijkt uit een lijst die het CBS maandelijks publiceert.

Deflatie op koptelefoons, condooms en gordijnen

Het CBS kijkt bij het samenstellen van deze lijst naar de huidige prijs ten opzichte van een jaar geleden, in 2021. De lijst is nogal willekeurig en er is geen peil op te trekken waarom juist deze producten in prijs daalden. Hoewel het over het algemeen geen producten zijn die je vaak koopt, kan het maar net zo zijn dat je ze nu nodig hebt. En dan is die prijsdaling een welkome verrassing in de huidige economie.

Met stip op één qua prijsdalingen staan koptelefoons, en dan met name de duurdere noisecancelling-exemplaren. Dit product is afgelopen jaar zo populair geworden dat fabrikanten hun prijzen naar beneden gooien om zo te concurreren met andere aanbieders. Koptelefoons zijn vergeleken met vorig jaar zo’n 11% in prijs gedaald.

Andere producten die je nu goedkoper koopt zijn condooms (ja, echt) en andere anticonceptie zoals de spiraal. Ook producten van papier en gordijnen kosten minder dan in september 2021.

Goedkopere autoverzekering en telefoonabonnement

Dan zijn er ook nog services goedkoper geworden in het afgelopen jaar. In tegenstelling tot veel producten is daarvoor wel een logische verklaring te vinden. Zo is de kans groot dat je minder voor je telefoonabonnement betaalt, en ook autoverzekeringen kosten aanzienlijk minder dan een jaar geleden. Die eerste is te verklaren aan een sterke concurrentie dankzij een groeiende markt, de tweede heeft alles met corona te maken. Door meer thuiswerken is er minder schade gereden waardoor de premies lager worden. Gemiddeld kosten autoverzekeringen daarom 8% minder dan in 2021. Of het veel helpt tegenover alle producten die wél in prijs stijgen weten we niet, maar het is mooi meegenomen.

Bron: CBS, Metronieuws