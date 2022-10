Mensen die geboren zijn in oktober, zijn slimmer dan anderen

Ben je geboren in oktober? Lucky you!

Kind naar school

Je intelligentie zou je dus niet (alleen) meekrijgen van je ouders. Het kan ook bepaald worden door de maand waarin je naar school gaat. Dat blijkt uit onderzoek van het Amerikaanse National Bureau of Economic Research. Onderzoekers zeggen dat het moment waarop een kind naar school gaat invloed heeft op de verdere ontwikkeling.

Betere prestaties

Wanneer je bijvoorbeeld in oktober geboren bent, ben je een late leerling en vaak de oudste van de klas. Die leerlingen zijn dan al verder in hun ontwikkeling dan de andere kinderen in de klas en dat zou volgens het onderzoek leiden tot betere prestaties. Die prestaties leiden uiteindelijk weer tot betere studies en dus tot meer succes.

Bovendien vallen ze al vroeg bij de juf of meester in de smaak omdat ze qua kennis vaak vooroplopen. Die positieve aandacht van de docent heeft een positief effect op je verdere carrière. Je krijgt net dat extra zetje om succesvol te worden.

Sportiever

En of dat nog niet genoeg is, leven oktoberbaby’s gemiddeld ook wat langer. Zij worden gemiddeld 160 dagen ouder dan baby’s geboren in alle andere maanden van het jaar. Dat komt doordat ze op jonge leeftijd al wat fitter zijn. Ze hebben sportieve genen.

Ben jij of heb jij een oktoberkind? Dan heb je dus geluk!

Bron: Tiny Beans