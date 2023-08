Met behulp van deze vragen vertellen jouw kinderen wél over school

Ten eerste is het belangrijk om echt contact te maken met je kind. Kinderen zijn sensitief en voelen het aan wanneer je er niet met je volledige aandacht bij bent of niet oprecht geïnteresseerd bent. Leg daarom je telefoon weg, luister goed en veroordeel niet. Wanneer je meteen een (negatieve) mening vormt over iets wat je kind vertelt, zal hij of zij in de toekomst minder snel iets met je delen. Ook je houding is belangrijk: ga op ooghoogte zitten en straal openheid en warmte uit, zodat je kind zich comfortabel voelt in jouw bijzijn.

Geen open vragen

Kinderen zijn vaak moe als ze uit school komen. Het heeft daarom weinig zin om open vragen als ‘hoe was school?’ te stellen. Omdat er talloze manieren zijn om op deze vraag te antwoorden, zal dit alleen maar averechts werken. Je kind mompelt dan een snel een ‘goed’ of ‘saai’ en vlucht naar zijn of haar kamer. Wees daarom wat concreter, maar stel geen gesloten vragen (waarop je kind alleen met ‘ja’ of ‘nee’ kan antwoorden). Dus niet: ‘hoe was school?’, maar: ‘wat was vandaag het leukste op school?’.

Het is sowieso een goed idee om even te wachten met een vragenbombardement, bijvoorbeeld tot het theemoment na het eten of tot vlak voor het slapengaan. Eenmaal in bed hebben kinderen vaak plots het hoogste woord; een slim trucje om het slapen uit te stellen. Maar wees ook eerder op de dag alert op toenaderingsmomenten. Zodra je kind iets kleins laat vallen over school, is dat een mooie ingang om een uitgebreider gesprek op gang te brengen.

Voorbeeld

Geef tot slot zelf het goede voorbeeld. Vertel bijvoorbeeld aan de eettafel hoe je dag was, wat je zoal hebt gedaan, waar je van hebt genoten, wat je hebt geleerd en wat je anders had willen doen. Zo leert je kind dat op die manier praten over je dag ‘normaal’ is. Ook geef je je kind op deze manier de kans om in te haken op jouw ervaringen. Als jij vertelt met wie je hebt gelachen, vertelt je dochter misschien wel uit zichzelf met wie zij die dag veel lol heeft gehad.

Wat zijn dan nuttige vragen om aan je kind te stellen? Bijvoorbeeld deze:

Wat vond je de leukste les van vandaag? Wat is het gekste wat je vandaag hebt gehoord? Wat is het grappigste dat er vandaag gebeurde? Wat heb je vandaag geleerd dat je nog niet wist? Wat vond je vandaag het moeilijkst? Naast wie zat je vandaag in de kring? Wat heb je gedaan met gym? Hoe vond je dat? Welk spelletje heb je tijdens het buitenspelen gedaan? Wie heeft jou vandaag geholpen? Wie heb jij vandaag geholpen? Met wie vond jij het leuk vandaag? Wat wil je graag leren op school?

Ben je eenmaal met je kind in gesprek, dan is er nog een tip: herhaal en vraag door. Hoewel het er van de buitenkant niet altijd vanaf te zien is, zijn kinderen in hun hoofd vaak druk bezig met het formuleren van antwoorden. Als je een zin herhaalt, krijgen ze langer de tijd om na te denken en rolt er makkelijker een vervolg uit. Ook doorvragen is belangrijk. Met deze tactieken krijg je stukje bij beetje een completer beeld van de dagbesteding van je kinderen.

Bron: Oudersvannu.nl, Ouders.nl, Psychogoed.nl