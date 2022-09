Met déze 5 tips krijg je de (klein)kinderen enthousiast voor een museumbezoek

Libelle samen met ING

Kies samen iets uit

De herfstvakantie staat voor de deur, een perfect moment voor een museumbezoek! Maar waar gaat de reis naartoe? Leg wat opties voor en laat de kleintjes zelf kiezen. Zo raken ze gelijk enthousiast én zien ze dat er nog veel meer leuke musea zijn.

Reis met de trein

Voor kinderen is een ritje met de trein een hele beleving. Hoe leuk is het om dit te combineren met jullie bezoek? Laat de auto lekker staan en pak eens het openbaar vervoer. Zo begint de dag al goed.

Bezoek het Rijksmuseum

Een dagje Amsterdam is al een avontuur op zich. Reis samen af naar de grote stad en breng een bezoek aan het Rijksmuseum. Hier is nu de expo Onderkruipsels te zien, een aanrader voor jong en oud. Bekijk reptielen en amfibieën op sterk water, ontdek hoe belangrijk kleine beestjes zijn voor het ecosysteem en laat de kinderen een speur-safari doen. Mooi meegenomen: iedereen onder de 18 jaar krijgt gratis toegang.

Ben jij klant bij ING? Koop je kaartje met korting!



Als hoofdsponsor van het Rijksmuseum biedt ING een mooie kortingsactie aan voor haar klanten: voor slechts € 5,- ontvang je twee toegangskaarten voor de expo Onderkruipsels. Op = op, dus haal snel een ticket en plan je bezoek.

Tijdens de tentoonstelling Onderkruipsels ontdek je van alles over kleine beestjes.

Doe een spannende speurtocht

Voor de kleintjes is het extra leuk als ze zelf op avontuur kunnen gaan. In de meeste musea zijn spannende activiteiten en speurtochten te doen, vaak speciaal voor kinderen. Tip: check vooraf op de website of er iets interactiefs te doen is.

Neem iemand mee

Nóg leuker is het als er vriendjes of vriendinnetjes mee mogen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Zeker als jullie naar een plek gaan met veel volwassenen, is het fijn om er leeftijdsgenootjes bij te hebben. Samen met de trein, op avontuur in het museum, tussendoor even lunchen en op school alles vertellen aan de klasgenootjes. Als dat geen onvergetelijke dag wordt...

Duurzame vooruitgang voor iedereen

Al sinds 2005 zet ING zich als hoofdsponsor van het Rijksmuseum in om kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk te maken. Tijdens de tentoonstelling Onderkruipsels leer je ook over duurzaamheid en klimaatverandering, een belangrijk onderwerp waar ING graag aandacht aan besteedt. Kijk hier hoe je als klant van ING korting kunt krijgen Scoor hier je korting als klant van ING of koop je ticket via Rijksmuseum.