Met deze beautysteen ‘gum’ je rimpels weg

Hertogin Meghan is helemaal fan van deze methode. Maar hoe gebruik je deze steen nu precies? En wat zijn de voordelen van Gua Sha? Wij leggen het je hieronder uit.

Wat is het?

De Gua Sha is niet bepaald nieuw: de steen wordt al duizenden jaren gebruikt in de Chinese geneeskunde en staat vooral bekend om z’n helende werking. Het zou je lichaam als het ware opruimen. De Chinese geneeskunde gaat er namelijk vanuit dat elk lichaam is voorzien van energiebanen waarin zich drukpunten bevinden die in verbinding staan met alle organen en andere lichaamsfuncties.

Door met de steen over deze punten te wrijven wordt het lichaam gestimuleerd om afvalstoffen af te voeren. Hoe ouder we worden, hoe meer afvalstoffen we ophopen. Door deze ‘blokkades’ op te lossen komt er een betere doorstroming op gang die ervoor zou zorgen dat je je beter voelt én er beter uitziet.

De voordelen van Gua Sha

Een zogeheten Gua Sha-massage heeft tal van voordelen, namelijk:

Het verbetert de circulatie



Als je graag de bloeddoorstroming in je gezicht wil vergroten, dan is deze tool je beste vriend. De steen zet je bloed in beweging waardoor je huid er na afloop weer vol, stevig en gezond uitziet. Je voorkomt er ontstekingen mee en een goede bloeddoorstroming heeft ook nog eens een positieve invloed op het huidverouderingsproces.

Het heeft een vochtafdrijvende werking

De Gua Sha helpt ook nog eens om onderhuidse vochtophopingen naar de rand van je gezicht te ‘schrapen’, om dat vocht vervolgens via de lymfekanalen af te voeren. Hierdoor ziet je gezicht er minder opgezwollen en stukken frisser uit.

Het verlicht spierspanning

Een Gua Sha-massage helpt ook bij het ontspannen van de spieren in je gezicht. De beweging die je maakt met de steen breekt je spierweefsel namelijk lichtjes af, waardoor het bloed beter kan doorstromen en je spieren zich ontspannen.

Het kan helpen bij een droge huid

Ook mensen met een droge huid hebben baat bij de steen. Door de gifstoffen uit je huid te duwen wordt deze minder belast. Zo zal het er gezonder en minder droog uit zien en aanvoelen.

Hier koop je een Gua Sha én een Jaderoller:

Hoe geef je jezelf een Gua Sha-massage?

Voor je aan de slag gaat met een Gua Sha zorg je ervoor dat je huid schoon en gehydrateerd is. Gebruik een goede hoeveelheid serum of dagcrème zodat de Gua Sha vlot over je gelaat glijdt. In dit filmpje kun je zien hoe je vervolgens te werk moet gaan:

Bron: Byrdie.com, Well and Good.