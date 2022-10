Met déze drie sterrenbeelden kun je maar beter oppassen tijdens de feestdagen

Best fijn om te weten voordat je de uitnodigingen de deur uit stuurt...

Ram (23 maart t/m 19 april)

Rammen staan er om bekend dat ze zeer origineel en gevat zijn. Zodra er een grapje opkomt in hun hoofd, kunnen ze deze niet voor zich houden en floept die er meteen uit. Ze zijn vooral van de actie en niet zozeer van de consequenties en soms kan dat weleens voor ongemakkelijke momenten zorgen. Maar je weet ook één ding zeker, en dat is dat je je met een ram aan tafel nooit hoeft te vervelen. Van de tien grappen is er eentje misschien een keer wat minder leuk, maar dat neem je dan maar voor lief.

Waterman (20 januari t/m 18 februari)

Over het algemeen zijn Watermannen relaxed tijdens de feestdagen: ze zullen zich niet snel gestrest voelen zijn vaak meer verdiept in hun cadeaus dan in het gesprek aan tafel. Dit verandert echter wanneer het gesprek over politieke onderwerpen gaat. Watermannen zijn hier heel erg zwart-wit in, dus als er iets gezegd wordt dat hen niet bevalt, dan kun je je maar beter bergen. Verwacht oneindige monologen en flinke discussies.

Maagd (23 augustus t/m 22 september)

Laten we duidelijk zijn: maagden hebben de beste intenties voor jou en je gasten. Ze zullen op tijd komen en nemen ook altijd een aardigheidje mee. Soms kunnen ze alleen iets te ver gaan in hun perfectionisme. Maagden zijn echte planners en hebben dan ook een idee in hun hoofd van hoe dingen moeten gaan en eruit moeten zien. Als je de tafel mooi hebt gedekt, kun je dan ook alsnog een kritiekpuntje van een Maagd verwachten. “Oh heb jij voor die bloemen gekozen? Ik zou zelf voor een andere bloem zijn gegaan”, is een opmerking die je zomaar uit de mond van een Maagd kunt verwachten. Ons advies? Klem je kaken op elkaar, blijf glimlachen en laat het allemaal langs je heen gaan.

Bron: Purewow