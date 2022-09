Met deze eenvoudige opruimmethode lukt het je wél om het huis netjes te houden

“Als je naar een erg rommelige ruimte kijkt kun je algauw ontmoedigd raken. Neem er even de tijd voor om jezelf moed in te spreken en een paar keer diep adem te halen. Het lijkt misschien veel, maar eigenlijk bevinden zich in een ruimte hoogstens vijf dingen aan rommel: 1) afval, 2) afwas, 3) wasgoed, 4) dingen die een vaste plek hebben maar niet op hun plaats liggen, en 5) dingen zonder vaste plek.

1. De eerste stap is om een vuilniszak te pakken en al het afval op te rapen. Stop het in de zak. Raap grotere stukken afval op, zoals dozen, stapel die op elkaar en zet de vuilniszak erbij. Zet het afval niet buiten.

2. Verzamel vervolgens alle afwas en zet deze in de gootsteen of op het aanrecht. Doe de afwas niet.

3. Pak een wasmand en raap alle kleren en schoenen op. Doe ze in de mand en zet de wasmand naast de afvalberg. Doe de was niet.

4. Richt je vervolgens op een ruimte in de kamer zoals een hoek of een bureau en leg alle spullen die een vaste plek hebben terug op hun plaats. Leg de spullen die geen vaste plek hebben bij elkaar op een stapel. Richt je op de volgende ruimte en herhaal dezelfde stappen tot alle spullen weer op hun plek liggen.

5. Je hebt nu een stapel over van dingen die geen vaste plek hebben. Nu de rest van de ruimte is opgeruimd, zal het makkelijker zijn om deze categorie aan te pakken. Je kunt ervoor kiezen om een aantal voorwerpen weg te doen die geen plek hebben en alleen maar bijdragen aan de rommel. Voor belangrijkere spullen kun je een vaste plek zoeken.

6. Breng het afval naar de vuilnisbak, breng het wasgoed naar de wasmachine of wasruimte. Nu is je leefomgeving weer leefbaar. Zelf bewaar ik de afwas altijd voor een volgende dag.

Waarom de vijf-dingen-opruimmethode werkt

Dankzij de vijf-dingen-opruimmethode weet het verstand precies waar het zich op moet richten. In plaats van verlamd te raken bij de aanblik van een zee van rommel, kan het zich concentreren op afzonderlijke voorwerpen. Door stapsgewijs op één categorie te focussen en al het andere te negeren, blijf je op koers en raak je niet afgeleid. Ook werk je sneller wanneer je weet waar je op wilt letten. Afval, vuil wasgoed en de afwas verdwijnen naar hun eigen territorium, zodat je minder lang door het huis hoeft rond te lopen om allerlei dingen op verschillende plekken op te bergen. Hierdoor is alles sneller opgeruimd. Tot slot krijg je van de afronding van één categorie een kleine dopaminebeloning. Het is niet nodig urenlang op te ruimen voordat je een beetje vooruitgang ziet. Als onze hersenen geen vooruitgang zien, raken ze ontmoedigd. Bij opruimen per categorie halen je hersenen meerdere, vlugge eindstreepjes waarover je je goed kunt voelen.

De categorieën kunnen allemaal tegelijk worden aangepakt of worden verdeeld over een aantal dagen. Je kunt ervoor kiezen om vandaag alleen het afval op te ruimen, morgen alleen de afwas, enzovoort. Je kunt ook de timertechniek toepassen. Besluit om twintig minuten per dag bezig te gaan, te beginnen met de categorieën. Misschien kost het je drie dagen om alle afval op te ruimen, maar je blijft bij alleen vuilnis tot het gedaan is. Je kunt kiezen uit allerlei hulpmiddelen: muziek, Netflix of een podcast op de achtergrond, een timer, een wedstrijdje met jezelf om te zien hoe snel je het kunt doen, een vriend of vriendin vragen om je te helpen of om je gezelschap te houden, jezelf een beloning geven na afloop.

Ten slotte is de volgorde van de categorieën zodanig gekozen dat je, zelfs als je ze niet allemaal zou afwerken, voorrang geeft aan datgene wat eventuele gezondheidsrisico’s met zich meebrengt en ongedierte aantrekt. Als je een tikje wanhopig wordt van de hoeveelheid werk, is het al een fantastische prestatie om alleen het afval en de vuile vaat uit je leefomgeving te verwijderen.”