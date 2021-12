In IJsland worden de kerstcadeaus op kerstavond al uitgepakt. De hele familie verzamelt zich die avond rond de kerstboom of bij de open haard met warme chocolademelk. Een verlanglijstje is niet nodig, want volgens de traditie jólabókaflóð geeft iedereen elkaar op kerstavond een boek. Na het uitpakken kruipt iedereen lekker met elkaar op de bank om het gekregen boek meteen te gaan lezen. Knusser wordt het niet, toch?

Boekenliefhebbers

Deze traditie is ontstaan tijdens de Tweede Wereldoorlog toen boeken de goedkoopste cadeaus waren in IJsland. Nog steeds geven mensen elkaar daar volgens de traditie op kerstavond een boek. Een op de tien IJslanders publiceert een eigen boek, dus het gebruik houden ze in dit land vol boekenliefhebbers maar al te graag in ere.

Populaire boeken

