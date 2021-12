Met deze items maak je het kerstdiner minimalistisch én chic

Decoratieve kersttak

Decoratieve kersttak Beeld Bol.com

Leuk voor midden op tafel, of als eyecatcher op elk bord. Je kan deze kersttak bijvoorbeeld samen met de servet door een servetring steken, waardoor je vóór het diner al elk bord tot een feestje maakt. Geen tijd meer om zo’n tak te bestellen? Een stukje klimop uit de tuin is misschien wat minder kerstachtig, maar wél mooi.

Gouden bestekset

Gouden bestekset Beeld Bol.com

Het geeft elk diner een chic effect: gouden bestek. Past perfect bij een linnen tafelkleed, of bij matzwarte borden.

Linnen servetten

Linnen servetten Beeld Sostrene Grene

Linnen servetten zijn stijlvol en lekker duurzaam, want na het kerstdiner kunnen ze gewoon in de wasmand. Je vindt ze in veel betaalbare winkels als de Hema en Søstrene Grene, maar je kan ze natuurlijk ook makkelijk maken van oude lakens of linnen blouses.

Rustieke kom

Rustieke kom Beeld Sostrene Grene

Deze rustieke kom is net even anders dan je standaard witte servies, en je kleurrijke gerechtjes komen er minstens zo mooi in uit. Ook leuk: het vormt een top-combi met het gouden bestek en een linnen servet.

Naamkaartjes

Krijtbordjes Beeld Bol.com

Naamkaartjes maken je diner altijd net iets persoonlijker, en het ziet er ook nog eens mooi uit. Nu kan je natuurlijk chicque kaartjes maken van stevig papier, maar wie het even nét een beetje anders aan wil pakken, kan met deze héél kleine krijtbordjes aan de slag. En bij een klein feestje ná kerst gebruik je ze natuurlijk gewoon weer opnieuw.