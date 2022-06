Die gezellige parasols met print of in een retro kleurtje, en met honderden franjes langs de rand: kleine kans dat je ze nog helemaal niet gespot hebt. De parasols in bohemian stijl zijn namelijk dé trend van deze zomer en versieren menig tuin, terras of balkon. Kwamen de parasols eerst nog enkel in kleine strandvarianten, vind je ze nu ook in stokvorm voor in een wat grotere voet. Dankzij de prints en vintage kleurtinten krijgt je tuin een echte Ibiza-vibe - of een Zuid-Franse, Italiaanse of Turkse sfeer. Waar je je ook wilt wanen: met deze parasol droom je weg naar tropische landen, gewoon vanuit Nederland.

Zo blijft je gloednieuwe parasol het langst mooi

Schaf je een nieuwe parasol aan, dan wil je er natuurlijk jaar na jaar, zomer na zomer, gebruik van kunnen maken. Het ding goed verzorgen is dan geen overbodige luxe. Het liefst berg je de parasol op een plekje binnen op wanneer je ’m niet gebruikt, zodat regen en een overdaad aan zon niet killing zijn. Maar wie geen schuur of grote inbouwkast heeft om de parasol in op te bergen, heeft nog wat opties om ervoor te zorgen dat het item lang mooi blijft. Schaf bijvoorbeeld een parasolhoes aan en trek deze over de stok heen zodra de zon ondergaat, of kies er simpelweg voor om de parasol altijd in te klappen en horizontaal neer te leggen. Zo verpesten neerslag en vogelpoep jouw mooie doek niet.

Shop deze fantastische parasoltrend

Overtuigd van deze trend? We shopten de mooiste exemplaren voor je - met fleurige bloemenprint, klassieke strepen of in een vrolijke pastelkleur. Voor welke keuze je ook gaat: hier ga je gegarandeerd heel veel complimenten mee krijgen.

Kwantum Strandparasol Modica Roze

Voor 20 euro is deze parel voor jou, je koopt ‘m hier.

Kwantum boho parasol Beeld Kwantum

Sissy Boy Parasol Franjes

Goedkoop is-ie niet, maar het is wel ‘n plaatje. Je koopt ‘m hier voor 126,99 euro.

Sissy Boy parasol Beeld Bol.com

Tuincentrum Osdorp Parasol Geel

Je koopt de parasol hier voor 19,99 euro.